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Справедливость есть? Генпрокуратура против сноса зданий KFC и Burger King в Каменной Горке

09.10.2018 14:47 — Разное | Партизан  
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Генпрокуратура принесла протесты на решения Мингорисполкома, которые предполагают снос зданий общепита возле «Каменной Горки» и «Востока». Это следует из ответа ведомства в адрес компании «Реви Тар Инвест», которая построила эти объекты.

— По результатам проведенной Генеральной прокуратурой совместно с прокуратурой города Минска проверки прокурором города Минска 01.10.2018 года в Минский горисполком принесены протесты об отмене противоречащих законодательству решений Мингорисполкома от 29.03.2018 и 02.08.2018, — сказано в ответе «Реви Тару».

Это значит, что Генпрокуратура опротестовала решения города о сносе зданий общепита в Каменной Горке (где расположены в числе прочих KFC, Texas Chicken и Burger King), а также зданий на выходе из метро «Восток».

Что такое прокурорский протест

Протест подлежит обязательному рассмотрению Мингорисполкомом не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления. В данном случае Мингорисполком до 10 октября должен либо отменить решения, либо мотивированно отказать. О результатах сообщается прокурору.

Кроме того, принесение протеста приостанавливает исполнение опротестованных решений Мингорисполкома.

Если решения города не будут отменены в десятидневный срок, то прокурор вправе обратиться с заявлением в суд об отмене противоречащих законодательству решений. Это также приостанавливает действие опротестованных решений.

Что это за история со зданиями общепита



Напомним, объекты «Реви Тара» работают на «Востоке» с 2005 года, на Каменной Горке — с 2014 и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения города относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».

Официальная причина — ошибки сотрудников Мингорисполкома при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал такое решение абсурдным и пытался оспорить его в суде, но проиграл.

А в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика. Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.

Отметим, что протесты Генпрокуратуры касаются только решений о сносе, но не касаются решений о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов.

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокуратура принесла протесты на решения Мингорисполкома, которые предполагают снос зданий общепита возле «Каменной Горки» и «Востока». Это следует из ответа...
 
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