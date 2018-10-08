Справедливость есть? Генпрокуратура против сноса зданий KFC и Burger King в Каменной Горке

— По результатам проведенной Генеральной прокуратурой совместно с прокуратурой города Минска проверки прокурором города Минска 01.10.2018 года в Минский горисполком принесены протесты об отмене противоречащих законодательству решений Мингорисполкома от 29.03.2018 и 02.08.2018, — сказано в ответе «Реви Тару».





Это значит, что Генпрокуратура опротестовала решения города о сносе зданий общепита в Каменной Горке (где расположены в числе прочих KFC, Texas Chicken и Burger King), а также зданий на выходе из метро «Восток».





Что такое прокурорский протест





Протест подлежит обязательному рассмотрению Мингорисполкомом не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления. В данном случае Мингорисполком до 10 октября должен либо отменить решения, либо мотивированно отказать. О результатах сообщается прокурору.





Кроме того, принесение протеста приостанавливает исполнение опротестованных решений Мингорисполкома.





Если решения города не будут отменены в десятидневный срок, то прокурор вправе обратиться с заявлением в суд об отмене противоречащих законодательству решений. Это также приостанавливает действие опротестованных решений.





Что это за история со зданиями общепита













Напомним, объекты «Реви Тара» работают на «Востоке» с 2005 года, на Каменной Горке — с 2014 и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения города относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».





Официальная причина — ошибки сотрудников Мингорисполкома при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал такое решение абсурдным и пытался оспорить его в суде, но проиграл.





в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика . Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня. . Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.





Отметим, что протесты Генпрокуратуры касаются только решений о сносе, но не касаются решений о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов.