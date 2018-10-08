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Справедливость есть? Генпрокуратура против сноса зданий KFC и Burger King в Каменной Горке
Генпрокуратура принесла протесты на решения Мингорисполкома, которые предполагают снос зданий общепита возле «Каменной Горки» и «Востока». Это следует из ответа ведомства в адрес компании «Реви Тар Инвест», которая построила эти объекты.
— По результатам проведенной Генеральной прокуратурой совместно с прокуратурой города Минска проверки прокурором города Минска 01.10.2018 года в Минский горисполком принесены протесты об отмене противоречащих законодательству решений Мингорисполкома от 29.03.2018 и 02.08.2018, — сказано в ответе «Реви Тару».
Это значит, что Генпрокуратура опротестовала решения города о сносе зданий общепита в Каменной Горке (где расположены в числе прочих KFC, Texas Chicken и Burger King), а также зданий на выходе из метро «Восток».
Что такое прокурорский протест
Протест подлежит обязательному рассмотрению Мингорисполкомом не позднее чем в десятидневный срок с момента поступления. В данном случае Мингорисполком до 10 октября должен либо отменить решения, либо мотивированно отказать. О результатах сообщается прокурору.
Кроме того, принесение протеста приостанавливает исполнение опротестованных решений Мингорисполкома.
Если решения города не будут отменены в десятидневный срок, то прокурор вправе обратиться с заявлением в суд об отмене противоречащих законодательству решений. Это также приостанавливает действие опротестованных решений.
Что это за история со зданиями общепита
Напомним, объекты «Реви Тара» работают на «Востоке» с 2005 года, на Каменной Горке — с 2014 и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения города относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».
Официальная причина — ошибки сотрудников Мингорисполкома при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал такое решение абсурдным и пытался оспорить его в суде, но проиграл.
А
Отметим, что протесты Генпрокуратуры касаются только решений о сносе, но не касаются решений о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов.
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Генпрокуратура принесла протесты на решения Мингорисполкома, которые предполагают снос зданий общепита возле «Каменной Горки» и «Востока». Это следует из ответа...
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