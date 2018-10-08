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МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Такие данные приводятся в новом обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 4%, в 2019-м - на 3,1%. Ранее аналитики фонда прогнозировали рост ВВП в Беларуси в 2018 году на 2,8%.
Инфляция в 2018 и 2019 годах, по оценке Международного валютного фонда, составит в Беларуси 5,5%.
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Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Такие данные приводятся в новом обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
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