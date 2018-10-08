МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики

По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 4%, в 2019-м - на 3,1%. Ранее аналитики фонда прогнозировали рост ВВП в Беларуси в 2018 году на 2,8%.





Инфляция в 2018 и 2019 годах, по оценке Международного валютного фонда, составит в Беларуси 5,5%.