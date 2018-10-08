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Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян папу Римского. А у них там можно молиться Богу?

09.10.2018 13:51 — Разное | Партизан  
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска посетить Пхеньян, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление администрации президента Южной Кореи.

Лидер КНДР рассказал о готовности встретиться с папой Римским во время межкорейского саммита, прошедшего в сентябре в Пхеньяне, уточняет The Korea Herald. 

Организовать встречу предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который заявил, что Франциск заинтересован в мире на Корейском полуострове, сообщает The Korea Times. Ким Чен Ын пообещал «горячо приветствовать» папу Римского, если тот посетит Пхеньян.

Президент Южной Кореи передаст приглашение во время визита в Ватикан 17-18 октября. Примет ли Франциск приглашение, пока неизвестно.



Папа Римский Франциск в августе 2014 года посещал Южную Корею. Он также молился о мире перед саммитом в июне 2018 года, когда лидер КНДР встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Заметим, что в соответствии с Конституцией КНДР, «гражданам гарантируется свобода совести».Однако в Северной Корее существует культ личности «Великого вождя» Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Их идеологическое учение является основой школьного обучения.

Этот культ личности вместе с идеологией чучхе («опора на собственные силы») потеснил традиционные религиозные верования корейцев КНДР. По итогам исследования международной благотворительной христианской организации «Open Doors» за 2015 год, КНДР занимает 1 место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан.

Так что визит папы Римского в КНДР, похоже, маловероятен.

 
 
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска посетить Пхеньян, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление администрации президента Южной...
 
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