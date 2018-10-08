Минск предлагает Вильнюсу решать вопросы электроэнергии с БелАЭС полюбовно

намерение Литвы изменить действующие в стране правила торговли, экспорта и импорта электроэнергии, чтобы не допустить ее поставок в страну со строящейся в Беларуси АЭС. "В любом случае взаимоотношения нужно выстраивать посредством купли-продажи на сформированных и формирующихся рынках, которые позволят не дискриминационно, открыто и напрямую обеспечивать куплю-продажу этой электрической энергии", - сказал В.Каранкевич во вторник, комментируя





Министр также заметил, что даже в случае принятия соответствующего решения литовской стороной, технически электроэнергия с БелАЭС может попасть на рынок Литвы через другие государства.





Как сообщалось, Литва планирует изменить действующие в стране правила торговли, экспорта и импорта электроэнергии, чтобы не допустить поставок в страну электроэнергии со строящейся в Беларуси АЭС.





В частности, в литовском министерстве энергетики накануне заявили, что ведомством подготовлены изменения в соответствующие правила, утвердить их планируется на следующей неделе.





По информации Минэнерго, новый порядок предусматривает, что к началу технологических испытаний производства электроэнергии на Белорусской АЭС пропускная способность соединительных линий электропередачи между Литвой и Беларусью будет нулевая.









Правила также предполагают, что через ЛЭП с Калининградской областью в Литву можно будет импортировать только тот объем электроэнергии, который обычно производится в этом регионе, но не потребляется. Таким образом, согласно расчетам Минэнерго, электроэнергия с БелАЭС не сможет попасть в Литву.





Изменения в правила вносятся во исполнение принятого в прошлом году Литвой закона, согласно которому строящаяся БелАЭС представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества. Кроме того, закон устанавливает, что на литовский рынок не может попасть электроэнергия из третьих стран, в которых действуют небезопасные, по мнению литовских властей, АЭС.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" в 20 км от границы с Литвой и в 50 км от литовской столицы - Вильнюса. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.





Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Беларуси. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.