Журналисты называют имя третьего президента Украины Виктора Ющенко, как нового члена Трехсторонней контактной группы . Ему то администрация президента Украины и доверит курировать непростые переговоры. . Ему то администрация президента Украины и доверит курировать непростые переговоры.





Ющенко уже провел даже предварительные переговоры с Лукашенко , как с принимающей стороной, относительно своего участия от имени Украины в минских переговорах. Российские журналисты пишут, что, как с принимающей стороной, относительно своего участия от имени Украины в минских переговорах.





По словам украинского журналиста Андрея Капустина, если исходить из того, что Кучму по случаю достижения им 80-летнего возраста, на переговорах в Минске сменит унылый Ющенко, то война на Донбассе продлится, как минимум, еще 16 лет.









экс-президенты Украины (слева направо): Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук





Поскольку третьему президенту на сегодня стукануло всего лишь 64 года, то для такой должности возраст почти тинеджерский.