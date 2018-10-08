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"Если Кучму на переговорах в Минске сменит Ющенко, то война на Донбассе продлится еще лет 16"
Российские СМИ уверяют, что по информации из Кремля, достоверно известно, кто же теперь будет представлять Украину в Минске после ухода на пенсию Леонида Кучмы.
Российские журналисты пишут, что
По словам украинского журналиста Андрея Капустина, если исходить из того, что Кучму по случаю достижения им 80-летнего возраста, на переговорах в Минске сменит унылый Ющенко, то война на Донбассе продлится, как минимум, еще 16 лет.
экс-президенты Украины (слева направо): Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук
Поскольку третьему президенту на сегодня стукануло всего лишь 64 года, то для такой должности возраст почти тинеджерский.
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Российские СМИ уверяют, что по информации из Кремля, достоверно известно, кто же теперь будет представлять Украину в Минске после ухода на пенсию Леонида Кучмы.
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