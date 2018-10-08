ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Если Кучму на переговорах в Минске сменит Ющенко, то война на Донбассе продлится еще лет 16"

09.10.2018 13:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российские СМИ уверяют, что по информации из Кремля, достоверно известно, кто же теперь будет представлять Украину в Минске после ухода на пенсию Леонида Кучмы.

Журналисты называют имя третьего президента Украины Виктора Ющенко, как нового члена Трехсторонней контактной группы. Ему то администрация президента Украины и доверит курировать непростые переговоры. 

Российские журналисты пишут, что Ющенко уже провел даже предварительные переговоры с Лукашенко, как с принимающей стороной, относительно своего участия от имени Украины в минских переговорах.

По словам украинского журналиста Андрея Капустина, если исходить из того, что Кучму по случаю достижения им 80-летнего возраста, на переговорах в Минске сменит унылый Ющенко, то война на Донбассе продлится, как минимум, еще 16 лет. 


экс-президенты Украины (слева направо): Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук

Поскольку третьему президенту на сегодня стукануло всего лишь 64 года, то для такой должности возраст почти тинеджерский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские СМИ уверяют, что по информации из Кремля, достоверно известно, кто же теперь будет представлять Украину в Минске после ухода на пенсию Леонида Кучмы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как авария на ЧАЭС повлияла на развитие рака щитовидной железы у белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика