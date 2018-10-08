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Обновление правил безопасности Chrome нарушит работу многих сайтов

09.10.2018 13:18 — Разное | Партизан  
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В ближайшем релизе браузера Chrome его создатели усилят меры безопасности, что может стать проблемой «для сотен сайтов», пишет Engadget.

Исследователь безопасности Скотт Хелм обнаружил, что сотни из 1 млн наиболее популярных сайтов используют старые сертификаты Symantec, выпущенные до июня 2016 года. В версии Chrome 70, которая выйдет 16 октября 2018 года, их будут считать недостоверными.

Такого рода проблема затронет даже ряд правительственных сайтов, например правительств Индии и Тель-Авива. Сайты не будут заблокированы, но при их открытии пользователи будут видеть назойливые предупреждения.


Стоит отметить, что в 2017 году Google уже предупреждала о грядущем прекращении поддержки некоторых сертификатов безопасности Symantec за многочисленные нарушения при их выдаче. 

А весной 2018-го 66-е обновление Chrome привело к проблемам у ряда обладателей «наблагонадёжных» сертификатов.

 
 
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В ближайшем релизе браузера Chrome его создатели усилят меры безопасности, что может стать проблемой «для сотен сайтов», пишет Engadget.
 
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