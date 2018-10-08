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Генсек ОБСЕ отнес Беларусь к "редкой группе стран"

09.10.2018 13:11 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер благодарит руководство Беларуси за огромный вклад в работу ОБСЕ.

Об этом он заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко.

Генеральный секретарь ОБСЕ, в частности, отметил, что Беларусь является площадкой для встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. 

"Вы предоставляете организационную поддержку заседаниям этого важного формата, но вы также оказываете очень важную политическую поддержку", - сказал он.



"Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается строительством мостов. И это особенно важно сейчас, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются", - добавил Томас Гремингер.

 
 
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер благодарит руководство Беларуси за огромный вклад в работу ОБСЕ.
 
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