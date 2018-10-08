Об этом он заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко.





Генеральный секретарь ОБСЕ, в частности, отметил, что Беларусь является площадкой для встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.





"Вы предоставляете организационную поддержку заседаниям этого важного формата, но вы также оказываете очень важную политическую поддержку", - сказал он.













"Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается строительством мостов. И это особенно важно сейчас, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются", - добавил Томас Гремингер.