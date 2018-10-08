Димина «Верность». Как житель Смоленска спасает бездомных животных

Дмитрий Самойлов известен в Смоленске и за его пределами тем, что поднимает на ноги раненых бездомных собак. Продав жилье, он устроил в деревне Хохлово приют с названием «Верность», который стал домом и для животных, и для него самого. О жизни и своём деле Дмитрий рассказал в интервью «АиФ-Смоленск».

Досье Дмитрий Самойлов родился в городе Томске в 1972 году в семье военного. Учился в разных школах по всей стране. В Смоленске живет с 1994 года. По специальности сварщик.

Разные сословия

Валерия Нелюбова, «АиФ-Смоленск»: Дмитрий, сколько у вас сейчас подопечных?

Дмитрий Самойлов: Около двух сотен. Постоянно привозят новых, а иногда просто подбрасывают. Мне, к сожалению, приходится устанавливать ограничения: всех бездомных собак города мы никак не сможем содержать. Поэтому, если привозят здоровую собаку, просим сделать взнос в пять тысяч рублей. На эти деньги мы закупаем еду, медикаменты, пользуемся транспортом для поездок в город, платим зарплату сотрудникам – ведь в одиночку я уже давно не справляюсь. Конечно, люди часто находят умирающих на улице животных и везут к нам. Больных и раненых мы принимаем бесплатно. (Буквально во время интервью Дмитрий принял пса со сломанной лапой, ему оказали медпомощь и отправили на карантин. – Прим. авт.)

- Столько собак в одном месте - они не дерутся?

- Во дворе есть две зоны – их обитателей мы называем «городские» и «деревенские». «Городские» выезжают на Колхозную площадь, где мы регулярно собираем пожертвования. Я этих собак выдрессировал, и они хорошо слушаются и работают: устраивают для прохожих представление, показывают, что умеют. Навыки у всех собак разные, вот Пятница умеет предсказывать итоги матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (улыбается). И не ошибается!

Те, кто в моей команде, уже собаки по три домой забрали.

«Деревенские» – это дикие, не социализированные собаки. Они живут в своем «секторе», играют друг с другом, иногда дерутся, но мы это пресекаем. А вот собака по кличке Линда, например, на приют не трудится, но живет с городскими, потому что характер у нее не боевой: за себя в компании «деревенских» она постоять не может.



Больные, обиженные на жизнь собаки далеко не сразу понимают, что им хотят помочь. Фото: АиФ-Смоленск / Валерия Нелюбова

О роботах и экономии

- Много ли средств можно собрать таким способом – на Колхозной площади?

- Не очень, на эти деньги можно, в среднем, собак сто прокормить. Но главное, нет стабильности, никогда не знаешь, сколько удастся собрать. Приют поддерживает большое количество людей. Кто-то деньгами помогает, кто-то корма привозит. Есть волонтеры, они, как и мои сотрудники, болеют душой за бездомных животных. Те, кто в моей команде, уже собаки по три домой забрали. Любители четвероногих есть среди обеспеченных людей, которые становятся нашими спонсорами. Но все равно помощи, как правило, не хватает.

Приютам помогают, в принципе, одинаково. Другой вопрос, куда идут эти деньги – на животных или в кошельки руководства? Обратите внимание, если в приюте ничего нового годами не появляется, если собаки живут в грязи, можете не сомневаться – тут воруют.

- А какие у вас планы по улучшению приюта?

- Чтобы сэкономить, мы решили купить роботов, уже сейчас пробуем экспериментальную модель для уборки. Ее разработали специально для наших нужд, и мы полностью довольны: это что-то вроде механической швабры, она катается по клетке и убирает ее. Очень хотим приобрести больше таких машин. Роботы ведь еще чем хороши? Они не заболеют, не опоздают, не запьют…



Робот-полотер в вольере для собак. Фото: АиФ-Смоленск / Валерия Нелюбова

В ближайшее время собираюсь написать устав, по которому будет жить «Верность», чтобы и без меня и после меня все работало. В нем хочу четко указать, сколько денег должно идти на собак, сколько на оплату труда, а сколько на развитие. Мы хотим, чтобы у нас в Хохлове появилась своя ветклиника, не придется возить животных в Смоленск. Если честно, больница для бездомных зверей – моя мечта с детства.

- Что больше всего осложняет жизнь приюту сейчас?

- Объявился владелец дороги, которую проложили в деревне давно, именно по ней к нам можно добраться. Дорога состоит из плит, и сейчас собственник их забирает. Для нас это катастрофа, так как путь к «Верности» станет совершенно непроходимым. Как подвозить корма, лекарства? Однако по закону собственник имеет право забрать дорогу. Уже вывезли двенадцать плит, под ними – лужи и грязь. Будем просить помощь, искать средства…

Своих не бросаем

- Вы знаете всех собак, их судьбы, характеры… Есть такие, кто с вами с самого начала, старожилы «Верности»?

- Конечно. Есть «старики», которых я подобрал еще девять лет назад – когда создавался приют. Есть и такие, кто по нескольку раз попадает сюда. Вот, например, Марта. В свое время нашлись хозяева, она благополучно нас покинула. А потом как-то раз мы едем по улице Николаева в Смоленске, смотрю – собачка, так похожа на Марту! Окликнул – она бежать. Я все-таки догнал. Стал осматривать, а у нее на задней лапе шрам, такой же, как когда-то нанесла нашей Марте волчица. В общем, забрали ее назад. Один пес потерял лапу под поездом, прибилась собака без шерсти - вылечили. А есть собака, которую один состоятельный известный в городе человек привез к нам и приложил приданое в сто тысяч. Да ведь у нас не только собаки живут, есть кошки, птицы, волки.

- А как вам удалось усмирить волков? Неужели они не нападают?

- Первых волчат лет пять назад принесли охотники, они нашли выводок, оставшийся без мамы. Люди пытались сами выходить их, но это не так просто, поэтому мне пришлось взять пару в приют – братика и сестру. Сейчас у нас тоже живут двое: один волк старый, не агрессивный совсем. А его дочка – настоящая волчица, с ней лучше не заигрывать. Для местных жителей наши волки не опасны, мы содержим их в крепких вольерах.

Но бывали случаи, когда под угрозой были собаки. Помню, волк «присмотрел» себе жертву. Это была как раз наша предсказательница Пятница. Тогда у нас жила волчица Ханти , и вот она решила ее убить. Пятница это каким-то образом почувствовала, стала шарахаться от волка. Но потом однажды ночью вырвалась и пошла прямо к Ханти. Шла так, как будто ее на веревке тянули. Не зря говорят, что волки умеют гипнотизировать – кажется, это был как раз этот случай. Сам бы не поверил, если бы не увидел.

Мне собаку с большим трудом тогда удалось спасти. А Ханти пришлось запереть в вольере и устроить ей «серьезный разговор». Я отругал ее и сказал, что она не выйдет из вольера больше никогда, если будет такое творить. Не поверите, она меня поняла. Она у меня на глазах подошла к Пятнице и лизнула ее в морду – с тех больше не трогала.

- Бездомные животные - огромная проблема для Смоленска и многих других городов России. Как, по вашему, ее можно решить?

- Одним махом этого сделать нельзя, только постепенными усилиями. В идеале надо построить большую огороженную резервацию для таких животных. «Мальчики налево, девочки направо» - чтобы не давали новое потомство. На территории постоянно должен присутствовать врач, который смог бы оказывать помощь, а также провести стерилизацию. Еще один момент – пищевые отходы, сейчас, насколько я знаю, многие компании вынуждены свозить свой «мусор» на утилизацию. На самом деле съедобные отходы очень пригодились бы тем, кто помогает животным.



Валерия Нелюбова, "АиФ"-Смоленск"