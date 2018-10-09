ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Развитие экономической активности населения

С целью развития экономической активности населения, стимулирования легального осуществления и упрощения ведения отдельных видов деятельности, налоговым законодательством установлены специальные режимы налогообложения для лиц, занимающихся:

ремесленной деятельностью,

оказанием услуг в сфере агроэкотуризма,

реализацией отдельных видов товаров и оказанием (выполнением) некоторых услуг (работ).

В данных случаях не требуется регистрации в качестве субъекта предпринимательства, не предусмотрено ведение налогового учета, порядок уплаты налогов (сборов) понятен и прост.

РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ремесленная деятельность в республике регулируется нормами Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» (далее — Указ № 364).

Осуществление ремесленной деятельности предполагает соблюдение следующих условий:

ремесленник осуществляет деятельность самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

при изготовлении изделий используются ручной труд и инструмент. Использование промышленного оборудования не предусмотрено;

деятельность ремесленника должна быть направлена на удовлетворение бытовых потребностей граждан;

реализация ремесленником изготовленных им изделий должна осуществляться на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки почтовым отправлением (в том числе международным), доставки по указанному потребителем адресу любым видом транспорта, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

деятельность может осуществляться после уплаты ремесленного сбора. За осуществление ремесленной деятельности необходимо один раз в год уплатить сбор в размере 1 базовой величины (в настоящее время 24,5 рубля);

Перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане могут осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, содержится в подпункте 1.2 пункта 1 Указа № 364.

Указанный перечень не является закрытым и включает все виды творчества, осуществляемые с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Осуществление ремесленниками видов ремесленной деятельности подразумевает использование различных материалов и предметов. При этом нормами Указа № 364 не предусмотрено ограничений по использованию каких-либо материалов в процессе изготовления изделий ремесленной деятельности, за исключением бивней или клыков слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубов всех животных, а также драгоценных камней и металлов.

В результате использования материалов и предметов физическое лицо производит изделие ремесленного творчества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА

В целях дальнейшего совершенствования отношений в сфере агроэкотуризма, создания благоприятных условий для его развития, улучшения условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совершенствования сельской инфраструктуры принят Указ Президента Республики Беларусь № 365 от 09.10.2017 «О развитии агроэкотуризма» (далее – Указ № 365).

Указ № 365 закрепляет право граждан, проживающих в сельской местности и имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Ранее оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли исключительно граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Жилой дом, необходимый для размещения агроэкотуристов, согласно Указу № 365 может принадлежать как непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи. При этом также допускается возведение гостевых домиков, которые не подлежат включению в жилищный фонд.

Указом № 365 предоставлена возможность осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма также и на территории курортных зон. Ранее такая возможность была ограничена.

Субъектам агроэкотуризма Указом № 365 предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе:

проведение презентаций, юбилеев, банкетов;

оказание услуг бань, саун и душевых;

катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте;

предоставление инвентаря для спорта и отдыха;

транспортное обслуживание агроэкотуристов.

По Указу № 365 перечень услуг, которые лицо может оказывать в рамках агроэкотуризма, закрытый. Это значит, что все другие услуги, которые не названы в Указе № 365, не будут подпадать под сферу агроэкотуризма.

Субъекты агроэкотуризма уплачивают один раз в год сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере 1 базовой величины (в настоящее время 24,5 рубля).

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В соответствии с Налоговым кодексом освобождается от налогообложения реализация:

овощей и фруктов (в том числе в переработанном виде путем соления, квашения, мочения, сушения);

иной продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады);

молочных и кисломолочных продуктов (в том числе в переработанном виде);

продукции пчеловодства;

иной продукции животноводства (кроме пушнины), полученной от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица) как в живом виде, так и продуктами убоя в сыром или переработанном виде.

Доходы, полученные от реализации вышеуказанной сельскохозяйственной продукции освобождаются от налогов при наличии:

— справки местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом на находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке (при реализации продукции растениеводства заготовительным организациям потребительской кооперации или другим организациям, индивидуальным предпринимателям такие доходы освобождаются от налогообложения без предоставления справки);

–ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, выданного на территории Республики Беларусь или свидетельства, оформленного на основании этого паспорта (при реализации продукции пчеловодства).

Для получения справки физические лица представляют в местный исполнительный и распорядительный орган заявление, которое должно содержать сведения о месте нахождения земельного участка, его площади, а также о наименовании, количестве (объеме) и весе произведенной продукции, предназначенной для реализации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ И ВЫПОЛНЕНИЮ (ОКАЗАНИЮ) НЕКОТОРЫХ РАБОТ (УСЛУГ) НАСЕЛЕНИЮ

Перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, при осуществлении которых предусмотрена уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее — единый налог), определен Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ № 337) и статьей 295 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Так, не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателями, при осуществлении, например,

ремонта часов, обуви, домашней мебели;

производства одежды и обуви;

штукатурных, малярных, стекольных работ, оказании парикмахерских услуг и др.

Указом № 337 гражданам предоставлено право продавать изготовленные ими хлебобулочные, кондитерские изделия и готовые кулинарные изделия на торговых местах на рынках или в иных местах, установленных местным исполнительным органом.

Вышеуказанная деятельность осуществляется физическими лицами самостоятельно. До начала осуществления этой деятельности необходимо:

— уведомить налоговый орган о виде деятельности, периоде её осуществления, месте осуществления деятельности;

— уплатить рассчитанный налоговым органом по установленным фиксированным ставкам единый налог.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ:

предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания;

выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;

ремонт часов, обуви;

ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика;

сборка мебели;

настройка музыкальных инструментов;

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика;

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов;

оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции;

предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота;

репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию);

чистка и уборка жилых помещений;

уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий;

услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу;

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами , продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков);