Договор пожизненной ренты: что теряем, а что находим?

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 года №112 утверждено Положение о единых для всех регионов республики порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.

Новая экспериментальная форма социального обслуживания предназначена для одиноких пенсионеров: пожилые люди, имеющие в собственности жилье, могут заключить с государством договор пожизненного содержания с иждивением. Согласно договору, гражданин передает свою недвижимость в собственность государства, за что местный исполнительный распорядительный орган обязуется пожизненно содержать пенсионера с иждивением. Подчеркнем, что право распоряжаться жильем государство получает только после смерти пожилого человека.

— Давайте подробнее остановимся на сути рентных отношений.

— По договору ренты ее получатель передает принадлежащее ему жилье в собственность государства, то есть местному районному исполнительному органу. Плательщик ренты — местный исполнительный и распорядительный орган — обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением рентополучателя.

— Кто может быть получателем ренты?

— Человек, которому исполнилось 70 лет, или же состоящие между собой в браке граждане по достижении обоими супругами 70-летнего возраста при условии, что нет иных физических лиц, обязанных по закону их содержать.

— Каким образом будет осуществляться содержание в случае заключения договора ренты?

— Предусмотрены два варианта содержания.

Первый: получатель ренты остается в своей квартире, за ним на дому на безвозмездной основе ухаживает социальный работник — пять раз в неделю по будням, не более 2-х часов в день.

Гарантированы оплата коммунальных услуг, проведение текущего ремонта жилья, замена сантехнического оборудования.

Гражданин получает положенную ему пенсию, а также ежемесячную рентную выплату в размере от одной до трех базовых величин. В случае ухудшения состояния здоровья и нуждаемости в постоянном уходе получатель ренты может быть помещен в дом-интернат.

Второй вариант: проживание в отдельном помещении повышенной комфортности дома-интерната с круглосуточным медицинским наблюдением и обслуживанием, дополнительными бытовыми услугами. Гражданин получает пенсию в полном объеме и рентную выплату.

— Каким требованиям должно соответствовать жилое помещение, передаваемое плательщику ренты?

— Оно должно принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор пожизненного содержания с иждивением; находиться на территории городского поселка; быть свободным от прав третьих лиц; в нем не могут быть зарегистрированы граждане, не являющиеся получателями ренты.

— Куда нужно обращаться людям, если они решат заключить договор ренты?

— Если гражданин желает заключить такой договор и при этом остаться проживать в своей квартире, он должен обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения с заявлением, срок рассмотрения которого не может превышать 60 дней. Решение принимается исходя из экономической целесообразности — учитываются стоимость жилого помещения и возможность его последующего использования в соответствии с законодательством.

Гражданин, проживающий в стационарном учреждении и желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением, должен обратиться с заявлением в управление по труду, занятости и социальной защите.

Следует отметить, что на дату обращения у получателя ренты не должно быть медицинских противопоказаний для оказания ему социальных услуг в форме обслуживания на дому и домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

— А если после заключения договора ренты пожилой человек вдруг передумал отдавать квартиру или дом?

— Дорога назад есть. В любой момент можно изменить решение, даже расторгнуть договор, если стороны не выполняют его условия. Например, когда объем или качество услуг не соответствуют договорным. В таком случае есть возможность обратиться в суд. Более подробную информацию желающие могут получить в территориальном центре социального обслуживания населения Шарковщинского района по телефонам: 4-20-40.

Словом, государство предлагает новую форму услуг. Предлагает, но не навязывает — в любом случае выбор всегда остается за человеком.



ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Шарковщинского района» (ТЦСОН) оказывает пожилым людям социальные услуги в виде пожизненного содержания. Для этого нужно заключить договор ренты. В чем его суть и какие услуги предлагают соцработники?

Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, которые не имеют родственников, обязанных их содержать, могут передать свою квартиру (дом) в собственность Шарковщинского райисполкома. Взамен им пожизненно будут оказывать социальные услуги.

Официально всё это звучит так: «предоставление социальных услуг в форме пожизненного содержания с иждивением на основании договора ренты».

Важно! После заключения договора человек остаётся в своей квартире и получает пенсию в полном объеме, а также рентную выплату.

Государство предоставит следующие услуги:

социальный работник, приходящий 5 раз в неделю, по будням не более 2 часов в день;

ремонт жилья (один раз в пять лет) и при необходимости;

замена сантехнического оборудования;

периодические ежемесячные платежи, установленные в договоре;

в случае ухудшения здоровья – заселение в дом-интернат повышенной комфортности;

дополнительные услуги могут определяться договором

На каких условиях заключается договор:

квартира (дом) должна принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор

жилое помещение должно находиться на территории Беларуси

быть свободным от прав третьих лиц

там не могут быть зарегистрированы лица, не являющиеся получателями ренты

Как заключить договор:

Обратиться в территориальный центр (ул. Привокзальная, д.2Б или по телефону: 4 85 88) с заявлением, предоставив:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;

медицинскую справку о состоянии здоровья

Решение о заключении договоров ренты будут принимать местные исполнительные и распорядительные органы в срок до 60 дней.