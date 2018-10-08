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Впервые показан перспективный американский танк Griffin III
Новый легкий танк Griffin III представила компания General Dynamics Land Systems на выставке Association of the United States Army (AUSA),
Разработчики позиционируют новинку как революционный скачок в создании бронетехники. Griffin III имеет модульную конструкцию и открытую архитектуру: заказчик сможет подобрать оптимальную конфигурацию вооружения и бронирования в зависимости от поставленной перед танком задачи.
Griffin III оснащен израильской активной системой защиты Iron Fist, которая создает над танком защищенную полусферу, отслеживая при помощи радаров потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине противотанковые ракеты.
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Griffin III оснащен израильской активной системой защиты Iron Fist.
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