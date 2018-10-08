Впервые показан перспективный американский танк Griffin III

Новый легкий танк Griffin III представила компания General Dynamics Land Systems на выставке Association of the United States Army (AUSA), сообщает Defence blog. Основное вооружение танка — 50-мм пушка, угол подъема которой доходит до 85 градусов.



Фото: General Dynamics Land Systems

Разработчики позиционируют новинку как революционный скачок в создании бронетехники. Griffin III имеет модульную конструкцию и открытую архитектуру: заказчик сможет подобрать оптимальную конфигурацию вооружения и бронирования в зависимости от поставленной перед танком задачи.

Griffin III оснащен израильской активной системой защиты Iron Fist, которая создает над танком защищенную полусферу, отслеживая при помощи радаров потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине противотанковые ракеты.