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Впервые показан перспективный американский танк Griffin III

09.10.2018 15:14 — Разное | Tut.by  
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Новый легкий танк Griffin III представила компания General Dynamics Land Systems на выставке Association of the United States Army (AUSA), сообщает Defence blog. Основное вооружение танка — 50-мм пушка, угол подъема которой доходит до 85 градусов.


Фото: General Dynamics Land Systems

Разработчики позиционируют новинку как революционный скачок в создании бронетехники. Griffin III имеет модульную конструкцию и открытую архитектуру: заказчик сможет подобрать оптимальную конфигурацию вооружения и бронирования в зависимости от поставленной перед танком задачи.

Griffin III оснащен израильской активной системой защиты Iron Fist, которая создает над танком защищенную полусферу, отслеживая при помощи радаров потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине противотанковые ракеты.

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Griffin III оснащен израильской активной системой защиты Iron Fist.
 
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