Доллар снова начал падать. Что будет с белорусским рублем в ближайшее время? Прогноз эксперта

Доллар сегодня впервые подешевел за 12 торгов на белорусской бирже. Так, курс американской валюты снизился до 2,1537 рубля, евро — подешевел до 2,4711 рубля, российского рубля — вырос до 3,2414 белорусского рубля за 100 российских рублей. Эксперт прогнозирует, что будет в ближайшее время с курсом белорусского рубля к основным валютам.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нынешняя неделя не предполагает значимых событий на валютном рынке, прогнозирует ведущий аналитик Телетрейд Марк Гойхман.

— Важными могут оказаться данные по инфляции в США и публикация протоколов заседания ЕЦБ в четверг 11 октября. Отчет за сентябрь о рынке труда США в конце прошедшей недели был противоречивым, но в целом в пользу доллара. Безработица сократилась до рекордного уровня за 48 лет — 3,7%, но число новых рабочих мест при этом оказалось ниже прогноза и предыдущего месяца.

По мнению эксперта, эти факторы могут неблагоприятно сказаться на валютах развивающихся рынков, включая белорусский и российский рубль.

— Пара USD/BYN поднялась выше 2.1400 BYN, как предполагалось в прогнозе на прошлую неделю. Это следствие указанных факторов, стимулирующих усиление американца и продолжающих действовать и далее. Направленность тренда вверх и перебитие зон сопротивления росту говорят о том, что пара стремится к достижению рубежей около 2.1800 BYN. При этом не исключена предварительная естественная коррекция к 2.1300−2.1400 В случае, если она станет происходить на Форекс в целом, — говорит эксперт.

Для евро, который «также стал жертвой роста доллара», движение вверх против белорусского рубля менее выражено, убежден эксперт.

— Пара EUR/BYN, как и предполагалось в прошлом обзоре, колебалась в пределах диапазона 2.4000 — 2.5000 BYN, хотя и подходила к его верхней границе. Однако сам факт того, что евро отошёл от неё вниз к 2.4680 BYN, говорит о том, что в ближайшее время он выйдет из данного коридора. Последний технически стал даже более узким, и до конца недели наиболее вероятно движение между 2.4300 — 2.5000 BYN, — говорит Марк Гойхман.

По его мнению, курс российского рубля к белорусскому «находится под воздействием возможного снижения нефтяных цен и котировок рубля к доллару».

— Реализуется прогноз о том, что при достижении роста к рубежу 0.03260 BYN пара RUB/BYN скорректируется к 0.03190−0.03200 BYN. Пока именно данный рубеж выступает ограничением снижения пары, поскольку и потенциал ослабления рубля к доллару в ближайшие дни ограничен в отсутствии новостей уровнем 67,5−68 руб/дол, — резюмирует эксперт.