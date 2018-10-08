Кокорин и Мамаев задержаны

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие московского чиновника Дениса Пака и 33-летнего белоруса Виталия Соловчука , задержаны.



Фото: инстаграм Александра Кокорина

— Кокорина и Мамаева везут на допрос в ОВД. Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого водилу. На повестке две уголовки, пока они не в статусе подозреваемых, но видосы и извинения уже не покатят, — пишет телеграм-канал Mash .

Как отметили в Минпромторге, 8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал не только Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, но и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».