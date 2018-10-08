|
Кокорин и Мамаев задержаны
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие
— Кокорина и Мамаева везут на допрос в ОВД. Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого водилу. На повестке две уголовки, пока они не в статусе подозреваемых, но видосы и извинения уже не покатят, — пишет телеграм-канал
Как отметили в Минпромторге, 8 октября утром
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие московского чиновника Дениса Пака и 33-летнего белоруса Виталия Соловчука, задержаны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)