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"Гитарист сменил имя в паспорте". Rammstein хотели сохранить в секрете визит в Минск, но что-то пошло не так
В середине сентября в Минск
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— Изначально был договор с продюсером из группы Rammstein о том, что никто не будет знать, куда мы летим и что мы будем здесь делать. Тем более [никто не узнает], что будет проводиться какая-то запись. Гитарист даже сменил имя в своем паспорте, чтобы никто не узнал подробности, — рассказал импрессарио.
Однако гитарист группы Пауль Ландерс гулял по Минску и не отказывал минчанам, которые его узнали, в фото. Более того, он сфотографировался с несколькими сотрудниками Дома радио на Красной, а они опубликовали эти снимки в соцсетях.
Ни Дом радио, ни пресс-служба Белтелерадиокомпании информацию о приезде Rammstein в Минск сразу не комментировали. Но когда стало понятно, что скрывать это невозможно, появился пресс-релиз, в котором, хоть и без конкретики, гостелерадиокомпания подтвердила: музыканты приезжали «ради нового проекта».
Как стало известно TUT.BY, решение о разглашении этой информации в срочном порядке было согласовано с менеджментом группы. Позже информация о работе в Минске также
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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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"Гитарист сменил имя в паспорте". Rammstein хотели сохранить в секрете визит в Минск, но что-то пошло не так
В середине сентября в Минск приезжала немецкая группа Rammstein. Музыканты хотели оставить своей приезд в Беларусь в тайне, но что-то пошло не так.
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