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"Гитарист сменил имя в паспорте". Rammstein хотели сохранить в секрете визит в Минск, но что-то пошло не так

09.10.2018 15:02 — Разное | Tut.by  
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В середине сентября в Минск приезжала немецкая группа Rammstein. В студии Дома радио на Красной, 4 музыканты записывались вместе с симфоническим оркестром и академическим хором Белтелерадиокомпании. Музыканты хотели оставить своей приезд в Беларусь в тайне, но что-то пошло не так.


В сюжете Белтелерадиокомпании немецкий импресарио и дирижер Вильгельм Кайтель (именно он организовал приезд немцев в Минск) рассказал, что визит музыкантов планировалось сохранить в секрете.

— Изначально был договор с продюсером из группы Rammstein о том, что никто не будет знать, куда мы летим и что мы будем здесь делать. Тем более [никто не узнает], что будет проводиться какая-то запись. Гитарист даже сменил имя в своем паспорте, чтобы никто не узнал подробности, — рассказал импрессарио.

Однако гитарист группы Пауль Ландерс гулял по Минску и не отказывал минчанам, которые его узнали, в фото. Более того, он сфотографировался с несколькими сотрудниками Дома радио на Красной, а они опубликовали эти снимки в соцсетях.

Ни Дом радио, ни пресс-служба Белтелерадиокомпании информацию о приезде Rammstein в Минск сразу не комментировали. Но когда стало понятно, что скрывать это невозможно, появился пресс-релиз, в котором, хоть и без конкретики, гостелерадиокомпания подтвердила: музыканты приезжали «ради нового проекта».

Как стало известно TUT.BY, решение о разглашении этой информации в срочном порядке было согласовано с менеджментом группы. Позже информация о работе в Минске также появилась в паблике немцев на Facebook.

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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В середине сентября в Минск приезжала немецкая группа Rammstein. Музыканты хотели оставить своей приезд в Беларусь в тайне, но что-то пошло не так.
 
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