Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей

Недавно эксперты НИУ ВШЭ представили доклад о том, как изменится структура занятости в ближайшие десятилетия. Технологии так стремительно меняют жизнь, что вузы не успевают готовить выпускников по новым специальностям. Случается, что профессия только появилась и вроде обещает стать перспективной — а через 5 лет уже умерла. И свежеиспечённые специалисты остаются невостребованными.

Многие винят в происходящем автоматизацию всего и вся — производства, сферы услуг, торговли и общепита. Машины захватывают всё больше рабочих мест: они надёжны, быстрее «соображают», им не нужна зарплата и соцпакет. Однако не стоит всю вину валить на роботов.

Кто под угрозой?

Некоторые профессии исчезают медленно. Так, житель мегаполиса, привыкший перемещаться по городу на машине, удивится, узнав, что в сельской глубинке ещё ездят на телегах, запряжённых лошадьми. И это в то время, когда все мировые гиганты автопрома осваивают беспилотные автомобили, которым водитель и вовсе будет не нужен.

«Представляете, сколько людей в мире работают водителями? Все они в ближайшие годы рискуют остаться без работы, — говорит Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС. — Самолёты тоже станут беспилотными, в этом нет никаких сомнений. Многие профессии отпадут. Нас ждут большие изменения и в структуре занятости, и во взаимодействии людей друг с другом. Скажем, есть мнение, что скоро умрёт профессия переводчика — технологии машинного перевода стремительно развиваются, человек становится не нужен».

В качестве примера можно привести беспроводные наушники, представленные одной британской компанией, — они умеют распознавать и переводить речь в режиме реального времени с 37 языков. И это лишь одна из тысяч идей, которые возникают по всему миру в светлых головах инноваторов и грозят оставить без работы представителей определённых профессий.



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...Пару лет назад Московская школа управления «Сколково» выпустила «Атлас новых профессий», где отдельный раздел посвящён 57 специальностям, которые должны окончательно устареть к 2030 г. Под угрозой в первую очередь те, в которых используется тяжёлый физический (или рутинный) труд, а также обработка и анализ данных. К исчезающим рабочим профессиям эксперты отнесли швею, фасовщика, водителя такси, машиниста товарных поездов, шахтёра, бурильщика и даже инспектора ДПС. Составители атласа уверены: развитие интеллектуальных систем управления транспортным потоком (светофоры, камеры слежения и пр.) приведёт к тому, что человека с жезлом полностью заменит компьютер. Равно как и официанта: уже есть рестораны, где заказы принимаются с терминалов, а по залу их развозят роботы на колёсах. Человеку остаются функции надзирателя.

В перечне устаревающих много «интеллектуальных» профессий — бухгалтер, архивариус, библиотекарь, турагент, сметчик, юрисконсульт, нотариус, риелтор, штурман, испытатель, тот же переводчик. Над журналистами тоже нависла угроза: в Китае робот-корреспондент опубликовал в местной газете дебютную заметку, на написание которой у него ушла одна секунда!

«Думаю, что беспокоиться стоит в первую очередь репортёрам, которые заняты освещением новостей, банковским обозревателям, литературным редакторам и корректорам, — считает Руслан Шебуков, эксперт в области информационных технологий. — Эти специалисты будут вытеснены программами с искусственным интеллектом — он сможет на 95% решать задачи, связанные со СМИ. Но не забывайте, что журналистика бывает и творческой. Авторские тексты, построенные на оригинальных взглядах и образах, по-прежнему будет писать человек. Останутся за ним и другие творческие профессии, где необходимо чувственное восприятие».

Принтер для утюга

Со временем искусственный интеллект посягнёт на такие сферы деятельности, где у человека, казалось бы, незыблемый авторитет. Профессия учителя — одна из самых почётных. Однако учёные непрерывно работают над созданием «умных» машин, способных преподавать конкретные дисциплины и взаимодействовать с учениками, ведя естественный диалог.

Фантастические перемены грядут в медицине. Роботы уже проводят хирургические операции, а созданный в США суперкомпьютер Watson диагностирует раковые заболевания с большей точностью, чем врачи-онкологи. Не исключено, что в ближайшем будущем искусственный интеллект начнёт вести приём пациентов, делать прививки и назначать лекарства.

Но дело не только в роботах. На смену методикам массового лечения приходит индивидуальная терапия, персонализированная медицина. Всё идёт к тому, что каждый пациент вскоре будет иметь «природную амбулаторную карту» — расшифрованный специалистами собственный генетический код, что поможет раньше выявлять и предотвращать заболевания. А лекарства станут строго «адресными» — их будут делать конкретно для того человека, которому они подходят, причём в необходимой дозировке.

Отдельный удар по отраслям занятости готовы нанести генно-модифицированные бактерии. Эти микроорганизмы будут способны производить пищу и лекарства, очищать воду и воздух, создавать стройматериалы. Есть вероятность, что бактерии заменят нефтегазовую промышленность: биотопливо нового поколения, которое уже применяют в Бразилии, делают в реакторах, где специально выведенные бактерии превращают мусор в дизельное горючее.

Наконец, ещё одна технология идущей в мире 4-й промышленной революции — 3D-печать — посягает на целый ряд инженерных и рабочих профессий. Когда станет возможным изготовление любых изделий (даже на дому) по загруженным из Сети шаблонам, отпадёт потребность в крупных фабриках и заводах. Производители 3D-принтеров обещают, что со временем на них можно будет массово печатать домашние приборы (например, утюги), электронику, одежду, мебель, детали для автомобилей, лекарства и даже еду. Страшно представить, какое количество людей лишатся работы. Скажем, портные и сапожники останутся скорее как штучные специалисты, чтобы выполнять достаточно дорогие заказы.

«Хотя массовое производство будет какое-то время сохраняться, очевидно, что мы на новом уровне возвращаемся к тому индивидуальному подходу, который был в XIX в. и раньше, — убеждён Алексей Комиссаров. — Один из элементов 4-й промышленной революции — ориентация на клиента — кастомизация, т. е. возможность изготавливать продукт, который будет интересен конкретно вам, с учётом ваших пожеланий. Потребитель напрямую, без посредников и продавцов, будет взаимодействовать с производством».