﻿ Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей

09.10.2018 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей
В медицине грядут фантастические перемены! «Двухсотлетний человек». © / Кадр из фильма

Недавно эксперты НИУ ВШЭ представили доклад о том, как изменится структура занятости в ближайшие десятилетия. Технологии так стремительно меняют жизнь, что вузы не успевают готовить выпускников по новым специальностям. Случается, что профессия только появилась и вроде обещает стать перспективной — а через 5 лет уже умерла. И свежеиспечённые специалисты остаются невостребованными.

Многие винят в происходящем автоматизацию всего и вся — производства, сферы услуг, торговли и общепита. Машины захватывают всё больше рабочих мест: они надёжны, быстрее «соображают», им не нужна зарплата и соцпакет. Однако не стоит всю вину валить на роботов.

Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей Китайские ученые создали робота, умеющего прыгать и щелкать пальцами

Кто под угрозой?

Некоторые профессии исчезают медленно. Так, житель мегаполиса, привыкший перемещаться по городу на машине, удивится, узнав, что в сельской глубинке ещё ездят на телегах, запряжённых лошадьми. И это в то время, когда все мировые гиганты автопрома осваивают беспилотные автомобили, которым водитель и вовсе будет не нужен.

«Представляете, сколько людей в мире работают водителями? Все они в ближайшие годы рискуют остаться без работы, — говорит Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС. — Самолёты тоже станут беспилотными, в этом нет никаких сомнений. Многие профессии отпадут. Нас ждут большие изменения и в структуре занятости, и во взаимодействии людей друг с другом. Скажем, есть мнение, что скоро умрёт профессия переводчика — технологии машинного перевода стремительно развиваются, человек становится не нужен».

В качестве примера можно привести беспроводные наушники, представленные одной британской компанией, — они умеют распознавать и переводить речь в режиме реального времени с 37 языков. И это лишь одна из тысяч идей, которые возникают по всему миру в светлых головах инноваторов и грозят оставить без работы представителей определённых профессий.

Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей
Экономика = творчество. Что мы можем противопоставить роботам?
Подробнее

...Пару лет назад Московская школа управления «Сколково» выпустила «Атлас новых профессий», где отдельный раздел посвящён 57 специальностям, которые должны окончательно устареть к 2030 г. Под угрозой в первую очередь те, в которых используется тяжёлый физический (или рутинный) труд, а также обработка и анализ данных. К исчезающим рабочим профессиям эксперты отнесли швею, фасовщика, водителя такси, машиниста товарных поездов, шахтёра, бурильщика и даже инспектора ДПС. Составители атласа уверены: развитие интеллектуальных систем управления транспортным потоком (светофоры, камеры слежения и пр.) приведёт к тому, что человека с жезлом полностью заменит компьютер. Равно как и официанта: уже есть рестораны, где заказы принимаются с терминалов, а по залу их развозят роботы на колёсах. Человеку остаются функции надзирателя.

В перечне устаревающих много «интеллектуальных» профессий — бухгалтер, архивариус, библиотекарь, турагент, сметчик, юрисконсульт, нотариус, риелтор, штурман, испытатель, тот же переводчик. Над журналистами тоже нависла угроза: в Китае робот-корреспондент опубликовал в местной газете дебютную заметку, на написание которой у него ушла одна секунда!

«Думаю, что беспокоиться стоит в первую очередь репортёрам, которые заняты освещением новостей, банковским обозревателям, литературным редакторам и корректорам, — считает Руслан Шебуков, эксперт в области информационных технологий. — Эти специалисты будут вытеснены программами с искусственным интеллектом — он сможет на 95% решать задачи, связанные со СМИ. Но не забывайте, что журналистика бывает и творческой. Авторские тексты, построенные на оригинальных взглядах и образах, по-прежнему будет писать человек. Останутся за ним и другие творческие профессии, где необходимо чувственное восприятие».

Принтер для утюга

Со временем искусственный интеллект посягнёт на такие сферы деятельности, где у человека, казалось бы, незыблемый авторитет. Профессия учителя — одна из самых почётных. Однако учёные непрерывно работают над созданием «умных» машин, способных преподавать конкретные дисциплины и взаимодействовать с учениками, ведя естественный диалог.

Фантастические перемены грядут в медицине. Роботы уже проводят хирургические операции, а созданный в США суперкомпьютер Watson диагностирует раковые заболевания с большей точностью, чем врачи-онкологи. Не исключено, что в ближайшем будущем искусственный интеллект начнёт вести приём пациентов, делать прививки и назначать лекарства.

Но дело не только в роботах. На смену методикам массового лечения приходит индивидуальная терапия, персонализированная медицина. Всё идёт к тому, что каждый пациент вскоре будет иметь «природную амбулаторную карту» — расшифрованный специалистами собственный генетический код, что поможет раньше выявлять и предотвращать заболевания. А лекарства станут строго «адресными» — их будут делать конкретно для того человека, которому они подходят, причём в необходимой дозировке.

Отдельный удар по отраслям занятости готовы нанести генно-модифицированные бактерии. Эти микроорганизмы будут способны производить пищу и лекарства, очищать воду и воздух, создавать стройматериалы. Есть вероятность, что бактерии заменят нефтегазовую промышленность: биотопливо нового поколения, которое уже применяют в Бразилии, делают в реакторах, где специально выведенные бактерии превращают мусор в дизельное горючее.

Вкалывают роботы. К 2030 году исчезнут более полусотни специальностей В шаге от катастрофы. Куда нас заведёт технический прогресс?

Наконец, ещё одна технология идущей в мире 4-й промышленной революции — 3D-печать — посягает на целый ряд инженерных и рабочих профессий. Когда станет возможным изготовление любых изделий (даже на дому) по загруженным из Сети шаблонам, отпадёт потребность в крупных фабриках и заводах. Производители 3D-принтеров обещают, что со временем на них можно будет массово печатать домашние приборы (например, утюги), электронику, одежду, мебель, детали для автомобилей, лекарства и даже еду. Страшно представить, какое количество людей лишатся работы. Скажем, портные и сапожники останутся скорее как штучные специалисты, чтобы выполнять достаточно дорогие заказы.

«Хотя массовое производство будет какое-то время сохраняться, очевидно, что мы на новом уровне возвращаемся к тому индивидуальному подходу, который был в XIX в. и раньше, — убеждён Алексей Комиссаров. — Один из элементов 4-й промышленной революции — ориентация на клиента — кастомизация, т. е. возможность изготавливать продукт, который будет интересен конкретно вам, с учётом ваших пожеланий. Потребитель напрямую, без посредников и продавцов, будет взаимодействовать с производством».

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственный интеллект готовится заменить официантов, бухгалтеров и сотрудников ГАИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика