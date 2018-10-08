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Митинг увековечения памяти Смаила Абдрахимова прошел в Ляховичах

09.10.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ляховичах с участием сотрудников посольства Казахстана в Беларуси прошел митинг увековечения памяти гвардии лейтенанта Смаила Абдрахимова, погибшего в июле 1944 года при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59553.php

Митинг увековечения памяти Смаила Абдрахимова прошел в Ляховичах

В 1962 году поэт Роберт Рождественский написал одно из лучших своих стихотворений «Реквием» (Вечная слава героям…), посвященный памяти воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. В нем есть такие строки: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим... Это нужно – не мертвым! Это надо – живым…». Этим заветом и руководствовался казахстанец Эркинжан Абдраимов, который на протяжении многих лет искал места захоронения троих родных братьев своей бабушки, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Он уже сумел найти могилы двоих из них. Осталось еще найти место, где покоится третий брат.

– У моей 92-летней бабушки Хасеят, которая сейчас живет в Алма-Ате, на той войне погибло три брата: Зайнитдин, Срапул и Смаил, – рассказал историю своей семьи Эркинжан Абдраимов. – И долгие годы мы не знали где их могилы. Еще во времена СССР отправляли запросы в различные военные архивы, но получали оттуда ответы, что данных по нашим родственникам не имеется. И только когда заработал российский Интернет-проект «Мемориал», где собраны обобщенные данные о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, удалось найти определенную информацию по братьям моей бабушки. Выяснилось, что Зайнитдин погиб в 1944 году в немецком лагере для военнопленных в польской Познани. Я недавно специально ездил туда и с помощью работников местного архива отыскал братскую могилу на кладбище, где он захоронен. По Смаилу была информация, что тот погиб в июле 1944 года при освобождении Беларуси. Как впоследствии выяснилось, это произошло здесь, на территории Ляховичского района. О судьбе Срапула, к сожалению, пока еще ничего не известно. Знаю только, что в июне 1941 года он проходил срочную службу в Бресте и через пару недель должен был демобилизоваться. По всей видимости, в Бресте или где-то в его окрестностях Срапул и погиб в первые дни войны. И я приложу все силы, чтобы найти и его могилу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59553.php

Митинг увековечения памяти Смаила Абдрахимова прошел в Ляховичах

Надо сказать, что отыскать могилу Смаила Абдрахимова тоже оказалось непросто. Для этого потребовалось деятельное участие не только его внучатого племянника, но также сотрудников посольства Казахстана в Беларуси, управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь, руководства Ляховичского райисполкома, педагогов и учащихся городской гимназии. Благодаря совместным усилиям удалось разузнать про обстоятельства гибели воина и установить точное место его захоронения. 

Согласно найденным архивным данным, командир взвода 133-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии 23-летний гвардии лейтенант Смаил Абдрахимов погиб 6 июля 1944 года в бою у деревни Ковали, которая находится в четырех километрах восточнее Ляховичей. Погибших в тот день бойцов похоронили в братской могиле на северной окраине деревни, а их командира – рядом, в отдельной могиле. В соответствии с действовавшими тогда в Красной Армии приказами солдат могли хоронить вместе с именными медальонами, а офицеров – без каких-либо документов. Все данные по ним: место гибели и захоронения отправлялись в кадровую службу Вооруженных Сил, а оттуда – в Центральный архив Министерства обороны в Подольске. Стоит отметить, что этим документам присваивался гриф «Секретно», который был снят лишь несколько лет назад. Поэтому, когда в начале 1950-х годов останки погибших в Ковалях воинов перезахоронили в большую братскую могилу в Ляховичах, имена и фамилии погибших солдат благодаря медальонам смогли установить. А вот данных гвардии лейтенанта Смаила Абдрахимова тогда не установили и перезахоронили его как неизвестного воина. И только осенью 2018 года, после кропотливой поисковой работы в военных архивах Беларуси и России, а также на месте боев в Ляховичском районе, имя Смаила Абдрахимова появилось на мемориальной плите братской могилы павших воинов и партизан, расположенной на площади Победы в райцентре. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59553.php

Митинг увековечения памяти Смаила Абдрахимова прошел в Ляховичах

На городском мемориале эта фамилия стала 267-й по счету в списке имен воинов, погибших на ляховичской земле в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Рядом с уроженцем Казахстана в братской могиле вечный покой нашли и представители других национальностей Советского Союза, которые вместе плечо к плечу сражались со страшным врагом. Об этом героическом прошлом наших народов и той высокой цене, которую пришлось им заплатить за общую Победу, говорилось 4 октября во время митинга увековечения памяти воинов, погибших при освобождении района во время Великой Отечественной войны. В памятном мероприятии приняли участие руководство Ляховичского района во главе с председателем райисполкома Александром Каминским, представители общественных организаций, учащиеся школ и аграрного колледжа, а также почетные гости: внучатый племянник Смаила Абдрахимова Эркинжан Абдраимов, военный атташе Республики Казахстан в нашей стране полковник Мухан Жасузаков, советник и второй секретарь посольства Казахстана Берик Ошамбаев и Талгат Рыскелдыев, вице-консул Почетного консульства Казахстана в Беларуси Сауле Алимкулова. Выступая на митинге, Эркинжан Абдраимов искренне поблагодарил всех, кто помог отыскать могилу брата бабушки и кто хранит память о его подвиге на ляховичской земле. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59553.php

Митинг увековечения памяти Смаила Абдрахимова прошел в Ляховичах

В завершение митинга после трехкратного залпа почетного караула участники памятного мероприятия возложили венки и живые цветы к братской могиле павших воинов, после чего гости из Казахстана посетили музей средней школы №2 г. Ляховичи. Там для них была проведена познавательная экскурсия, рассказывающая о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории района в годы Великой Отечественной войны. А Эркинжан Абдраимов, в свою очередь, передал для экспозиции музея копию фотографии Смаила Абдрахимова и оставил памятную запись в Книге почетных гостей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59553.php

Митинг увековечения памяти Смаила Абдрахимова прошел в Ляховичах

 
Теги: Брест
 
 
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В Ляховичах с участием сотрудников посольства Казахстана в Беларуси прошел митинг увековечения памяти гвардии лейтенанта Смаила Абдрахимова, погибшего в июле 1944...
 
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