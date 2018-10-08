Зловещая тайна Бермуд. Учёные считают, то нашли разгадку исчезновений судов

Исследователи из Университета Саутгемптона проверили одну из вероятных версий исчезновения кораблей в районе Бермудских островов — так называемые блуждающие волны, сообщила газета Daily Star. Они воспроизвели эти волны на компьютере и направили их на модель судна «Циклоп», пропавшего в этом регионе 100 лет назад. Корабль, как и следовало ожидать, затонул за пару минут.

По мнению учёных, эксперимент подтверждает: волны высотой 30 метров могут возникать буквально из ниоткуда и иметь разрушительную силу, способную уничтожать суда.

Когда трясёт море

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, где якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов, — стал знаменит в 1940-1950 гг. Речь идёт о пропаже примерно 100 самолётов и кораблей.

Версий, объясняющих загадку феномена, выдвигалось множество. Основные — это мощные выбросы метана со дна моря, воздействие инфразвука, который способен вызывать панику у людей, слишком быстрое течение и те самые волны-убийцы. Они представляют собой гигантские одиночные волны высотой 20-30 метров, внезапно возникающие в океане.

«Однако у внезапного появления высоких волн в океане должны быть свои причины, — убеждён автор книги „Психоз планеты Земля“ Борис Островский, изучающий загадку Бермудского треугольника. — Очевидно, что это сейсмотектонические процессы. В Северной Атлантике, где расположен Бермудский треугольник, происходит до 50 тыс. моретрясений в год. В специальной литературе можно найти рассказы рыбаков, когда в хорошую погоду внезапно возникшая волна подбрасывала их лодку на несколько метров. Нетрудно представить, что достаточно мощное подводное землетрясение в состоянии вызвать „ударную волну“, способную повредить и даже потопить большое судно».

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Что видел Колумб?

Впрочем, сейсмическая активность способна порождать ещё одну причину гибели судов — выбросы на поверхность океана огромного количества метана и сероводорода. Эти газы постоянно насыщают придонные воды через трещины и разломы в земной коре и скапливаются на дне в виде газогидратов — гигантских залежей твёрдого вещества, внешне похожего на снег. Стоит произойти подводному землетрясению, как со дна моря поднимаются растворённые газы, которые делают поверхностный слой воды менее плотным, отчего плавающие на нём корабли просто падают в пучину.

«Среди моряков издавна ходили слухи, что в водах Бермудского треугольника суда порой проваливаются, да столь стремительно, что не тонут, а именно проваливаются, — говорит Борис Островский. — Христофор Колумб в своём плавании к Новому Свету дважды отмечал в судовом журнале резкую смену цвета воды, когда море становилось внезапно „белым, как молоко, словно его перемешали с мукой“.

При строительстве судов всегда учитывается плотность морской воды, которая зависит от концентрации растворённых в ней солей. Любое судно строится с определённым запасом плавучести. Но при бурном выделении на поверхность огромного количества газов океан превращается в бурлящую вспененную поверхность. И тогда в морскую бездну проваливаются огромные суда. Они тонут, как тонут в только что откупоренной бутылке шампанского кусочки пробки».

Таким образом, у феномена Бермудского треугольника может быть несколько объяснений. В конце концов, не стоит забывать, что в этом регионе и без того сложные погодные условия: там зарождаются тайфуны, которые затем приходят на материк, как, например, приснопамятный ураган «Катрина». Так что, возможно, никакой мистики в Бермудском треугольнике и нет.