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Узнает всех в лицо. Как технологии распознавания изменят нашу жизнь

09.10.2018 15:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Узнает всех в лицо. Как технологии распознавания изменят нашу жизнь
Человеческое лицо, как и отпечаток пальца, неповторимо. Поэтому его может распознать математический алгоритм. © / shutterstock.com

Российская компания NtechLab стала победителем конкурса алгоритмов распознавания лиц, проведённого американским Агентством передовых исследований в сфере разведки (IARPA). Оно напрямую подчиняется директору Национальной разведки США.

Узнает всех в лицо. Как технологии распознавания изменят нашу жизнь Люди каких профессий лишатся работы в будущем?

Алгоритмы распознавания лиц сегодня — передний край биометрических технологий. Ими уже снабжают смартфоны (последняя модель известной американской корпорации поддерживает функцию разблокировки сканированием лица), банкоматы и уличные видеокамеры. В России в этой области помимо вышеупомянутой NtechLab работает ряд компаний — «Вокорд», «Центр речевых технологий», VisionLabs, 3DiVi. Правда, как это часто бывает с передовыми научными идеями, найти в них можно не только плюсы, но и минусы.

Доволен ли клиент?

Представим ситуацию: едет парень в метро, напротив — симпатичная девушка. Он бы рад познакомиться, но стесняется. Или ему некогда. Он её фотографирует и загружает снимок в мобильное приложение. Несколько секунд поиска — и смартфон выдаёт ссылку на страничку девушки в соцсети.

Узнает всех в лицо. Как технологии распознавания изменят нашу жизнь
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Правда, подобные знакомства — не самое интересное применение технологии распознавания лиц. «Алгоритм умеет распознавать не только лицо, но и эмоциональное состояние человека, вплоть до сложных, составных эмоций, — говорит гендиректор NtechLab Михаил Иванов. — Каждая эмоция определяется по уникальной вариации сокращения лицевых мышц. Если действие одних мышц хорошо видно, то других — едва заметно. Например, возможность распознавания эмоций позволит оценить, насколько покупатель доволен обслуживанием. Распознавая пол и возраст, можно более точно строить статистику: становится понятно, чем интересуется та или иная категория покупателей».

Другое применение алгоритма — банковский сектор. Минувшим летом в Москве появился первый банкомат, способный опознавать клиента по лицу. Так можно выполнять безналичные операции в личном кабинете без использования карты. По лицу можно распознать и мошенника, который вклеил в чужой паспорт своё фото и пришёл с ним получать кредит.

Кстати, о паспортах. Есть мнение, что новые технологии позволят отказаться от привычных нам бумажных документов лет через 15-20. «С технической точки зрения вполне реально заменить их уже сейчас, — считает гендиректор компании VisionLabs Александр Ханин. — Но ещё нет соответствующих законов и инфраструктуры, которая могла бы считывать эти данные».

Узнает всех в лицо. Как технологии распознавания изменят нашу жизнь IBM определила технологии, которые значительно изменят мир за пять лет

Кто против порядка?

История компании NtechLab началась в 2015 г. «Уникальность нашей технологии в том, что мы придумали специальный поисковый индекс, способный мгновенно искать по большим массивам данных при малом потреблении вычислительных ресурсов, — поясняет разработчик алгоритма, сооснователь компании Артём Кухаренко. — Точность достигнута за счёт огромного числа экспериментов с архитектурой нейронных сетей. Алгоритм находит конкретного человека по базе среди 1 млрд лиц всего за 0,5 секунды».

Важно, что он способен делать это в «уличных» условиях, когда человек повёрнут вполоборота, надвинул на лоб шапку или надел солнечные очки. Технология устойчива к возрастным изменениям лица, изменению ракурса и освещённости. Ей самое место в системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности и правопорядка. Сотрудник полиции способен запомнить десяток лиц преступников, находящихся в розыске. А умная система видеонаблюдения выхватит подозрительное лицо из тысяч других в уличном потоке и, если надо, отправит оповещение наряду полиции.

В этом году подобную систему протестировали в Москве, подключив к ней 3 тыс. видеокамер и синхронизировав с базой МВД по поиску преступников и пропавших людей. В итоге удалось обнаружить 6 человек, находившихся в федеральном розыске. Пригодится она и во время чемпионата мира по футболу. В некоторых странах Европы составляют чёрные списки фанатов, которым закрыт доступ на стадион. Алгоритм распознавания лиц здесь придётся весьма кстати.

Конечно, возникают вопросы. Как быть с защитой персональных данных? Не утекают ли сведения о нашей личной жизни в руки спецслужб или кого-то ещё?

«Надо понимать: о вас и так известно гораздо больше, чем вы думаете, — отвечает Михаил Иванов. — Мы сами выкладываем массу информации о себе в соцсетях — изучай не хочу. Зато новые технологии, в частности алгоритмы распознавания, кардинально повышают безопасность в городе. Ведь никому из нас не хочется стать жертвой уличных преступников».

 
Теги: знакомства
 
 
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Через 15-20 лет из нашей жизни исчезнут бумажные паспорта, а с улиц городов — преступность.
 
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