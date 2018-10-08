Сколько времени можно не ходить в душ без вреда для здоровья

Большинство людей принимает душ раз в день, но, возможно, злоупотребляет мылом и гелем. Как мыться, чтобы не навредить коже, и сколько времени можно избегать ванны без вреда для здоровья?



Фото: pixabay.com

— Люди думают, что принимают душ, чтобы быть чище, но с бактериологической точки зрения это не так, — объясняла Элейн Ларсон, эксперт по инфекционным заболеваниям и заместитель декана по исследованиям в Колумбийском университете.

Слишком частый душ может даже увеличить риск заболеть: сухая потрескавшаяся кожа окажется худшим барьером для бактерий.

Исследования Элейн Ларсон показали , что обычное мыло не хуже антибактериального, а использование мочалки не сделает вас значительно чище. И хотя душ избавит от запаха пота после тренировки, с точки зрения защиты от заболеваний регулярного мытья рук будет достаточно.

Но как долго можно обходиться без душа без вреда для здоровья? На этот вопрос отвечал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Дмитрий Трощанский:

— Для своего — только когда нанесут вред окружающие. Потому что запах от вас через пару недель будет сногсшибающий. Если вы со мной не согласны — значит, вы не ездите на метро.

Если не брать во внимание аромат, то гипотетический отказ от душа, по мнению доктора, мог бы быть даже полезным:

— С точки зрения инфекций вы будете в безопасности: при таком ядреном запахе люди будут держаться подальше, и риск воздушно-капельной инфекции существенно снизится. Правда, руки все же лучше мыть — фекально-оральный путь передачи все же останется. Но руки же можно и без душа мыть.

Другая крайность — душ несколько раз за день. По крайней мере ежедневный гигиенический душ эксперты одобряют, но рекомендуют при этом не использовать мыло слишком часто. Так, дерматолог из Университета Джорджа Вашингтона Брэндон Митчелл советует своим пациентам с привычкой ежедневно принимать душ обмывать лишь подмышки и пах (то есть области, выделяющие наиболее остро пахнущий секрет).

А дерматолог Дэвид Леффел предлагает такие правила безопасного душа: пусть вода будет теплой, но не горячей. Чем короче контакт кожи с водой, тем лучше: три минуты полезнее тридцати. Полезно также увлажнять кожу после ванны — например, лосьоном.