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Сколько времени можно не ходить в душ без вреда для здоровья
Большинство людей
— Люди думают, что принимают душ, чтобы быть чище, но с бактериологической точки зрения это не так, —
Слишком частый душ может даже увеличить риск заболеть: сухая потрескавшаяся кожа окажется худшим барьером для бактерий.
Исследования Элейн Ларсон
Но как долго можно обходиться без душа без вреда для здоровья? На этот вопрос
— Для своего — только когда нанесут вред окружающие. Потому что запах от вас через пару недель будет сногсшибающий. Если вы со мной не согласны — значит, вы не ездите на метро.
Если не брать во внимание аромат, то гипотетический отказ от душа, по мнению доктора, мог бы быть даже полезным:
— С точки зрения инфекций вы будете в безопасности: при таком ядреном запахе люди будут держаться подальше, и риск воздушно-капельной инфекции существенно снизится. Правда, руки все же лучше мыть — фекально-оральный путь передачи все же останется. Но руки же можно и без душа мыть.
Другая крайность — душ несколько раз за день. По крайней мере ежедневный гигиенический душ эксперты одобряют, но
А дерматолог Дэвид Леффел
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Как принимать душ, чтобы не навредить коже, и сколько времени можно избегать ванны без вреда для здоровья?
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