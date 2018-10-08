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В Кремле подтвердили участие Путина в Форуме регионов Беларуси и России

09.10.2018 15:25 — Разное | Аргументы и факты  
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В Кремле подтвердили участие Путина в Форуме регионов Беларуси и России
БЕЛТА

"12 октября в Могилеве состоится пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", - говорится в сообщении, распространенном кремлевской пресс-службой.

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Тема форума - "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". По традиции на мероприятии будут присутствовать руководители Совета Республики Национального собрания Беларуси, Совета Федерации Федерального собрания России, Постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов России и областей Беларуси, представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.

Перед пленарным заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную встречу, добавили в Кремле.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Кремле подтвердили участие Президента России Владимира Путина в V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве, сообщает БЕЛТА.
 
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