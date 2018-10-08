До нападения на чиновника и гражданина Беларуси Кокорин и Мамаев разгромили вагон в ночном поезде

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев до избиения московского чиновника Дениса Пака и 33-летнего белоруса Виталия Соловчука устроили дебош и разгромили вагон в ночном поезде по пути из Санкт-Петербурга в Москву после воскресного матча «Зенит» — «Краснодар» (2:1).



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото с сайта pikabu.ru

— Кокорин и Мамаев (гусары, молчать) встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».

Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся — начался чад кутежа.

Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.

РЖД уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора, — пишет телеграм-канал Mash .

8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».

Кокорин и Мамаев задержаны и доставлены на допрос.