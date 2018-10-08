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До нападения на чиновника и гражданина Беларуси Кокорин и Мамаев разгромили вагон в ночном поезде
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев до избиения
— Кокорин и Мамаев (гусары, молчать) встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».
Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся — начался чад кутежа.
Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.
РЖД уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора, — пишет телеграм-канал
8 октября утром
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».
Кокорин и Мамаев
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Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош и разгромили вагон в ночном поезде по пути из Санкт-Петербурга в Москву после воскресного матча "Зенит" - "Краснодар"...
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