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Почему бедные люди покупают дорогие авто?
Наблюдая за потоками проезжающих по улице престижных иномарок, нередко задаешься вопросом – неужели люди настолько богаты, что могут позволить себе покупать столь дорогие авто?
Сомнения усиливаются при взгляде на плеяду автомобилей, выстроившихся во дворе дома. Элитные представители мирового автопрома, с не одной сотней «лошадок» под капотом, вызывают восхищение, зависть и легкое недоумение. Где обычный житель типовой многоэтажки заработал деньги на такую дорогую «игрушку»? А главное, зачем человеку, живущему на зарплату обычного клерка, такое престижное авто? Его даже заправлять накладно, не говоря уже о тех. обслуживании и неизбежных ремонтах.
Поражает и то, что подобную покупку позволил себе не один человек. Судя по занятой парковке, стильный и мощный «стальной конь» имеется у каждого третьего жителя не самого престижного района города. Откуда этот массовый спрос на дорогие авто? Очевидно же, что такие покупки подавляющему большинству не по карману!
Все становится на свои места, если взглянуть на статистику. Оказывается, более 70% иномарок, купленных в нашей стране за последние 10 лет, приобретены в кредит!
Данная проблема касается не только автомобилей. На модные телефоны и электронную технику, стильную одежду и аксессуары далеко не богатые люди готовы тратить в десятки раз больше, чем зарабатывают. Чтобы приобрести роскошную иномарку или заветный iPhone многие берут кредиты в банке или покупают модный гаджет в рассрочку на несколько лет.
Причем, их совсем не смущает, что дорогой автомобиль частенько будет простаивать под домом из-за отсутствия денег на заправку, а из телефона, раз за разом будет звучать фраза «На вашем счете закончились средства». Да и сам обладатель дорогой «игрушки» будет выживать на оставшиеся от зарплаты крохи, покупая дешевую еду и отказывая себе в удовольствиях, ведь его доходы банально не способны «тянуть» оказавшуюся не по карману покупку.
А ведь подобная ситуация знакома практически каждому из нас! Почему мы так поступаем? Какой в этом смысл?
Статусные «игрушки» и психология бедняка
На самом деле, ответ лежит на поверхности. Наш мозг условно можно разделить на две составляющих: животную (инстинкты и эмоции) и разумную (умственную, аналитическую деятельность).
Человек, у которого животные инстинкты преобладают над разумом, острее других подвержен инстинкту доминирования. Ему хочется выделиться из толпы, быть выше, главнее, важнее, обрести влияние и статус.
Если бы умственная составляющая такого индивида преобладала над эмоциями, он бы понимал, что главная функция телефона – держать связь с нужными людьми, часов – показывать время, а автомобиля – доставлять человека из пункта A в пункт Б. Одежда должна спасть от холода, а обувь – оберегать ноги. А главный критерий этих вещей – надежность.
Более того, умный человек, который хочет выделиться из толпы, желает доминировать или продемонстрировать миру свой потенциал, выбирает для этого разумные пути. Он совершенствуется в деле, которое искренне любит, старается реализоваться в выбранной профессии или получить признание своего творчества. А некоторые и вовсе посвящают свою жизнь помощи другим людям, получая взамен общественное признание.
Но у человека скудного ума, чьи инстинкты преобладают над разумом, на первый план выходят несколько иные критерии. Ему хочется казаться лучше других, хочется, чтобы им восхищались и завидовали. Этим он повышает собственную самооценку.
Во всем виновата слабая экономика
По словам психологов, данная проблема характерна для бедных стран, где, по сути, нет среднего класса. Жители этих стран делятся на очень богатых людей (олигархов), и откровенно бедных людей, пытающихся выжить на мизерную зарплату.
Эта нищая прослойка населения очень тяготится своим состоянием и всеми силами пытается выбраться из нищеты. Удается это лишь единицам, а все остальные, у которых нет шансов стать богатыми, стараются хотя бы казаться таковыми. На последние деньги купив дорогие часы или шикарный автомобиль, они считают это подтверждением собственной успешности, хотя на деле лишь погружаются в долги!
Нужно также сказать о том, что в странах со слабой экономикой население социально не защищено, а потому люди стараются хоть как-то сохранить свои деньги, которые утекают как вода сквозь пальцы. Банкам население не доверяет, а приобрести недвижимость способны лишь единицы. Сохранение средств в этом случае ограничивается покупкой валюты, драгоценностей или приобретением автомобиля, да и то на последние средства либо в кредит. Но учитывая, машина может в любой момент попасть в ДТП, а телефон – банально разбиться, такие вложения выглядят крайне сомнительными.
В развитых странах, в частности, в Западной Европе, главенствует культ экономии. Люди живут по средствам, носят недорогую, но удобную одежду, а по городу нередко передвигаются на метро или велосипеде. Потому что так удобнее! Причем на велосипедах по городу передвигаются даже члены правительства. А вот приобретать дорогой автомобиль, когда у тебя нет средств на его содержание, никому даже в голову не придет. Это же просто глупо!
Данная проблема наглядно заметна и при прикупке одежды. Приходилось ли вам замечать, что посещающие нашу страну туристы не шокируют местное население нарядами от кутюр? Что многие из них путешествуют по всему миру в одежде, которую многие из нас стесняются надевать даже в магазин за хлебом? И ведь это представители Великобритании, Франции, США, Японии и других развитых стран.
В отличие от них, у наших людей настоящий культ одежды. Одежда обязательно должна быть дорогой, от именитого модельера, чтобы при одном взгляде на человека сразу было заметно – он сказочно богат. Мужчины на последние деньги приобретают дорогие костюмы и часы известных швейцарских производителей, а женщины готовы даже в лютые холода щеголять в туфельках на шпильке и коротеньких соболиных шубках. И пусть дома у них пустой холодильник, а завтра на работу они будут добираться на маршрутке, сегодня они хотят вызывать удивление своей одеждой, хотят чтобы им завидовали.
Что интересно, выйдя в свет в дорогом одеянии, человек старается показать, что денег у него «куры не клюют». Для демонстрации своих «возможностей» лучше всего подходит дорогой ресторан. Пуская пыль в глаза, бедняк заказывает бутыль дорогого вина, которое стоит три его зарплаты, и всевозможные экзотические блюда, которые даже не знает, как есть. Такое расточительство со стороны откровенно не богатого человека, ради демонстрации несуществующего статуса, иначе как глупостью назвать нельзя.
Что дает такое безумство бедняку
Итак, мы уже сказали, что безумные траты на дорогие статусные вещи имеют определенную цель – возвыситься в глазах других и произвести впечатление обеспеченной личности, поймавшей удачу за хвост.
Для чего все это? Просто представляя себя обеспеченным, человек испытывает приступ счастья. Щеголяя в роскошном наряде или садясь в дорогой автомобиль, он замечает на себе восхищенные и завистливые взгляды. И это вызывает внутреннее удовлетворение. Ему начинает казаться, что он на вершине мира.
Кроме повышения самооценки, дорогие вещи это еще и средство доминирования. Просто задумайтесь, на кого обратит свой взгляд симпатичная девушка – ¬на парня из маршрутки или молодого человека, подъехавшего на элитной иномарке? Очевидно, что у второго представителя сильного пола больше шансов на завоевание сердца юной особы. Благодаря автомобилю он ловит на себе восхищенные взгляды, но что еще важнее, производит впечатление обеспеченного и надежного человека, с которым можно строить совместное будущее. И пусть, их отношения закончатся спустя неделю, благодаря статусному автомобилю девушка выбрала именно его, а значит, он стал победителем в этом споре.
Чем грозит дорогая покупка бедняку
Согласитесь, преимущества такого поведения крайне сомнительны, да и удовлетворение они доставляют минутное. А вот жизнь дорогие покупки усложняют капитально!
Если покупка совершена в кредит, такого «псевдомажора» ожидают годы ежемесячных выплат. Человек просто работает на автомобиль, который спустя время уже не приносит былого удовлетворения. А ведь приобрести статусный автомобиль – еще полдела. Его нужно постоянно обслуживать, не говоря уже о том, чтобы регулярно заправлять, ведь у некоторых и с этим возникают проблемы. В итоге человек становится рабом приобретенной вещи.
Так происходит буквально с любым приобретением, которое можно описать фразой «Не по Сеньке шапка». Телефон может сломаться, упасть и разбиться. А у небогатого человека еще не выплаченный по нему кредит. И даже нет средств, чтобы поменять треснувший экран.
Или шикарный ремонт в квартире. Многие вкладывают немыслимые средства в отделку собственного жилища, а все для того, чтобы удивить и заставить восхищаться гостей своего дома. Но это удовольствие минутное. Проходит месяц, другой, и хозяин сам перестает замечать красоту. Она теряет для него значение. Это значит лишь одно – деньги были потрачены зря. На удовлетворение собственного самолюбия.
Можно ли что-то исправить?
Прежде всего, важно понять, что бессмысленно тратить деньги на вещи, которые призваны подтверждать мнимый статус человека. Если он ничего не представляет как личность, если он ничего не добился в жизни, вещи не сделают его важным и значимым. Такой человек будет вызывать лишь насмешки окружающих, и страдать от безденежья и невозможности содержать дорогую покупку.
Нужно научиться видеть суть вещей, чтобы они работали на нас, а не мы на них. Здесь очень показательна история, которую описал в своей книге нынешний Президент США Дональд Трамп. Для организации мероприятия ему, успешному бизнесмену понадобились приобрести 150 стульев. Помощник сообщил Трампу, что нашел подходящие предметы мебели по 1500$ за штуку. Бизнесмен мог бы с легкостью подмахнуть чек на четверть миллиона долларов, но не был бы он известным финансовым воротилой, если бы не умел экономить!
Отменив покупку, Трамп лично занялся поиском стульев, и буквально через пару часов нашел то, что нужно. Причем по цене 90$ за штуку! Самое интересное, что никто из высокопоставленных особ даже не заметил разницы!
К чему я веду? Да к тому, что если предмет выполняет свои основные функции, и если не видно разницы – за него не нужно переплачивать! Можно найти десятки компьютеров, которые будут не хуже Apple Mac, или выбрать телефон, который ничем не уступает последнему iPhone. Не нужно переплачивать за мнимый престиж.
Бедные люди этого не понимают. Они потому и бедные, что не умеют ни зарабатывать, ни экономить, ни вкладывать в развитие! Вывод: каждому из нас необходимо учиться финансовой грамоте. Это могут быть обучающие курсы или подходящая литература. При желании везде можно найти рациональное зерно, которое направит вас по правильному пути.
Поймите простую вещь: глупо тратить деньги на вещи, которые вам не по карману. Гораздо правильнее вкладывать их в свое дело, которое в будущем поможет вам получать пассивный или активный доход. Или путешествовать на них по миру. Или тратить на помощь тем, кто живет хуже вас. Нужно просто жить настоящей жизнью. Жить, а не казаться!
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А ведь подобная ситуация знакома практически каждому из нас! Почему мы так поступаем? Какой в этом смысл?
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