Под Лунинцом сбили женщину без фликеров

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Авария произошла 6 октября около 19.40.По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 20-летний житель аг.Бостынь, управляя автомобилем марки «Ауди-100», двигался по автодороге Р-13 «Лунинец-Ганцевичи-Синявка-Клецк» со стороны Лунинца в направлении Ганцевичей.На 99-м километре автодороги, при встречном разъезде с легковым автомобилем, водитель совершил наезд на 44-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась в попутном направлении по полосе движения автомобиля с велосипедом в руках.Пешеходка не была обозначена световозвращающими элементами.В результате ДТП женщина получила травмы, её доставили в райбольницу.По факту происшествия правоохранители проводят проверку.