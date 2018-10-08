В Беларуси с 2014 года выявлено почти 70 боевиков и пособников терроризму - Макей

В Беларуси с 2014 года в миграционных потоках выявлено почти 70 боевиков и пособников терроризму, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

"Для выявления в миграционном потоке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, активно применяется система "профилей риска". Эта работа приносит плоды: с 2014 года в миграционных и пассажирских потоках выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций, 24 из которых находились в розыске", - сказал В.Макей, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Беларуси остается стабильной.

"Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Беларуси остается стабильной и контролируемой. Однако в силу транзитного географического положения наша страна сталкивается со всем спектром характерных для Европейского региона внешних вызовов и угроз", - заявил он.