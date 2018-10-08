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В Беларуси с 2014 года выявлено почти 70 боевиков и пособников терроризму - Макей

09.10.2018 15:13 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси с 2014 года в миграционных потоках выявлено почти 70 боевиков и пособников терроризму, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

"Для выявления в миграционном потоке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, активно применяется система "профилей риска".  Эта работа приносит плоды: с 2014 года в миграционных и пассажирских потоках выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций, 24 из которых находились в розыске", - сказал В.Макей, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Беларуси остается стабильной.

"Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в  Беларуси остается стабильной и контролируемой. Однако в силу транзитного географического положения наша страна сталкивается со всем спектром характерных для Европейского региона внешних вызовов и угроз", - заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 2014 года в миграционных потоках выявлено почти 70 боевиков и пособников терроризму, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
 
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