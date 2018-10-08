В Гомеле бухгалтер сняла более 28 тысяч со счета своей фирмы. Тратила на онлайн-казино

В Гомеле вынесли приговор 31-летней местной жительнице, которая обвинялась в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. За полгода женщина украла со счета фирмы, в которой работала, более 28 тысяч рублей. Деньги шли на игру в интернет- казино. Подробности TUT.BY рассказали в прокуратуре Гомеля.

С июня по октябрь 2016 года обвиняемая перевела со счетов фирмы, в которой работала главным бухгалтером, на свой счет более 28 тысяч рублей. Недостачу заметил директор.

— Однажды главный бухгалтер без объяснения причин не вышла на работу. В этот день нужно было производить налоговые перечисления. Директор пытался созвониться с подчиненной, но та не брала трубку. Руководителю пришлось заняться финансовыми вопросами самому, тогда он и обнаружил пропажу денег со счетов, — рассказала TUT.BY помощник прокурора Гомеля Анна Зуборева.

Бухгалтер не выходила на связь еще несколько дней. К делу подключилась милиция. В фирме провели финансовую проверку и подтвердили факт недостачи. В отношении работницы возбудили уголовное дело.

Женщина признала свою вину и рассказала, что играет уже несколько лет. Примерно с 2014 появились и первые долги. Сначала приходилось продавать имущество. Затем — занимать, впрочем, не всегда законным путем.

— Как выяснилось, ранее гомельчанка работала бухгалтером в других фирмах и там точно так же снимала со счетов деньги. Правда, суммы были небольшие и их вовремя удавалось вернуть, а потому до уголовной ответственности дело не доходило, — говорит Анна Зуборева.

В этот раз сумма была слишком велика. Чтобы вернуть деньги, матери обвиняемой пришлось даже брать займы. А за несколько дней до суда женщина исчезла. Нашли ее лишь через 1,5 года в России.

В конце сентября за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями обвиняемую приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор в законную силу пока не вступил.