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Стоимость картины – 40 тысяч долларов. В купе поезда обнаружили подлинник произведения Алексея Саврасова
Новости Беларуси. Гомельские таможенники задержали на границе подлинник картины Алексея Саврасова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет с двумя полотнами обнаружили в служебном купе проводников во время осмотра поезда Киев – Санкт-Петербург.
Экспертиза подтвердила: пейзаж принадлежит кисти знаменитого русского живописца Алексея Саврасова. Рыночная стоимость произведения XIX века – около 40 тысяч долларов.
Автор второй картины – русский художник Виктор Зарубин.
Обе работы являются культурными ценностями. По данному факту проводится проверка.
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Стоимость картины – 40 тысяч долларов. В купе поезда обнаружили подлинник произведения Алексея Саврасова
Новости Беларуси. Гомельские таможенники задержали на границе подлинник картины Алексея Саврасова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет с двумя...
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