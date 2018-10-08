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Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней

09.10.2018 16:01 — Разное | СТВ  
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Новости России. К юбилею Аллы Пугачевой будет снят сериал о том, как в конце 70-х звезду преследовал маньяк.

Как сообщает СтарХит, на роль молодой Примадонны утверждена актриса Анна Христич. Ей 27 лет. Актриса имеет внешнее сходство с легендарной певицей.

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней
Фото: instagram.com/anna_hristich. Анна Христич

Она играет в театре и снималась в эпизодических ролях в кино.

Анна признается, что не поверила, когда ее утвердили на роль.

Анна Христич:
Режиссер посмотрел и улыбнулся: «Как хорошо тебя загримировали, даже щербинка появилась». На самом деле я долго боролась с расщелиной между передними зубами, даже носила специальные пластины, но до конца не смогла убрать. Представить не могла, что когда-нибудь эта мелочь будет иметь такое значение.

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней
Фото: instagram.com/anna_hristich

Для подготовки к роли девушка посмотрела выступления артистки и ее интервью. Анна признается, что для нее этот образ – роль мечты.

Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней
Фото: instagram.com/alla_orfey

На экраны сериал выйдет в следующем году. В нем будет рассказана история маньяка, который преследовал певицу.

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Новости России. К юбилею Аллы Пугачевой будет снят сериал о том, как в конце 70-х звезду преследовал маньяк. Как сообщает СтарХит, на роль молодой Примадонны...
 
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