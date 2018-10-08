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Похожи? Стало известно, кто сыграет Аллу Пугачёву в фильме о ней
Новости России. К юбилею Аллы Пугачевой будет снят сериал о том, как в конце 70-х звезду преследовал маньяк.
Как
Она играет в театре и снималась в эпизодических ролях в кино.
Анна признается, что не поверила, когда ее утвердили на роль.
Анна Христич:
Для подготовки к роли девушка посмотрела выступления артистки и ее интервью. Анна признается, что для нее этот образ – роль мечты.
На экраны сериал выйдет в следующем году. В нем будет рассказана история маньяка, который преследовал певицу.
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Новости России. К юбилею Аллы Пугачевой будет снят сериал о том, как в конце 70-х звезду преследовал маньяк. Как сообщает СтарХит, на роль молодой Примадонны...
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