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«Отсутствие мальчиков помогает учиться». Что преподают в женской гимназии в Жодино и как там себя чувствует мужчина-хореограф
У них – своя форма гимназисток, по которой узнают издалека. Им – по плечу самые сложные предметы. Они изучают правила этикета и занимаются хореографией. Есть своя музыкальная студия. Они участвуют в поисково-спасательных мероприятиях, исследуют и восстанавливают память о воинах Великой Отечественной войны. И это неполный список всего того, что дарят своим ученицам преподаватели Жодинской женской гимназии. В программе
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«Отсутствие мальчиков помогает учиться». Что преподают в женской гимназии в Жодино и как там себя чувствует мужчина-хореограф
У них – своя форма гимназисток, по которой узнают издалека. Им – по плечу самые сложные предметы. Они изучают правила этикета и занимаются хореографией. Есть своя...
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