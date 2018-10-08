«Отсутствие мальчиков помогает учиться». Что преподают в женской гимназии в Жодино и как там себя чувствует мужчина-хореограф

У них – своя форма гимназисток, по которой узнают издалека. Им – по плечу самые сложные предметы. Они изучают правила этикета и занимаются хореографией. Есть своя музыкальная студия. Они участвуют в поисково-спасательных мероприятиях, исследуют и восстанавливают память о воинах Великой Отечественной войны. И это неполный список всего того, что дарят своим ученицам преподаватели Жодинской женской гимназии. В программе «Центральный регион» рассказываем, какое образование дают современным девочкам.