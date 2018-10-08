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Почему бабье лето так называется и ещё 4 вопроса об этом времени года

09.10.2018 15:57 — Разное | СТВ  
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Что такое бабе лето? Это длительный период тёплой погоды, который появляется в конце сентября – первой половине октября.  

Чем обусловлено бабье лето? Тепло приносит Азорский антициклон, точнее, его последние волны. Этот антициклон влияет на потепление весной, нестерпимую летнюю жару и последние летние деньки осенью.  

Почему бабье лето продолжается дольше недели? Антициклон длится от нескольких дней до недели, но хорошая погода сохраняется дольше. Причина в опавших листьях. Во-первых, они сами по себе выделяют тепло. Во-вторых, служат своеобразным одеялом, которое помогает земле медленнее остывать.  

Как появилось название бабьего лета? Первое известное упоминание связано с Америкой. В 18 веке американцы назвали этот период «индейским летом». Следом за ними так называть осеннее потепление начали британцы. У нас название претерпело изменения и получилось «бабье лето».  

У самого названия также есть несколько версий происхождения. На Руси созвездие Плеяды называли «Утиное гнездо» или «Бабы». Это созвездие хорошо заметно на небе в сентябре, так могло появиться название.  

Выставка творческих работ Александра Демидова «Бабье лето»: волшебство, ощущение радости и очарование осени  

Вторая версия в том, что в это время заканчивались работы в поле, и женщины переходили на домашнюю работу. И хотя на улице уже не было жары, они могли погреться на солнце.  

Третья версия: в древности женщины обладали магией и специально продлевали тёплые деньки.  

Четвёртая версия имеет под собой сравнение. Здесь намёк на то, что когда у женщин появляется седина, то некоторое время они всё ещё остаются привлекательными, а уже затем постепенно наступает преклонный возраст. По аналогии лето сменяется осенью, но ещё есть период, когда тепло предшествует заморозкам.  

Какие приметы связаны с бабьим летом? Есть много примет, перечислим несколько из тех, что часто можно услышать. «Бабье лето ненастно – осень сухая, бабье лето сухое – осень мокрая», «Много летающей паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме», «Бабье лето – лучшее время солить огурцы». А ещё считалось, что во время бабьего лета «поздняя любовь гуляет». Но тут есть простое объяснение: люди заканчивали с тяжёлой работой, и появлялось время ходить на гуляния и свидания.  

К слову, в 2018 году в Беларуси бабье лето было в октябре – подробнее здесь.  

 
 
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Что такое бабе лето? Это длительный период тёплой погоды, который появляется в конце сентября – первой половине октября.   Чем обусловлено бабье лето? Тепло...
 
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