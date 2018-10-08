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Белорусский фильм «Хрусталь» вошел в лонг-лист «Оскара»
Новости Беларуси. Фильм белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены картины 87 стран. Отсев претендентов киноакадемики завершат в январе. Тогда и назовут вероятных участников 91-й церемонии вручения «Оскара», которая состоится 24 февраля в Голливуде.
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Новости Беларуси. Фильм белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в...
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