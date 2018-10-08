МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики

Новости Беларуси. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводятся в новом обзоре МВФ.

Ранее аналитики фонда прогнозировали рост ВВП в 2018 году на 2,8 %. Теперь это 4 %. Инфляция в Беларуси в 2018 и 2019 годах, по оценке Международного валютного фонда, составит 5,5 %.



