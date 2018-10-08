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5 дней при 8 градусах: откуда взялась эта норма для включения отопления и пересмотрят ли её?

09.10.2018 15:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Если в течение 5 дней температура воздуха не превышает 8 градусов, включается отопление», откуда взялись эти цифры, мы спросили в программе «Большой город» заместителя начальника управления – начальника отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Эти цифры, наверное, очень давно возникли. Единственное, что менялось – это периодичность: 3 дня, 5 дней. А именно 8 градусов –

это, наверное, было заложено ещё старыми нормами строительства.

В какой-то мере основывалось на нормах СССР. И сказать, что у нас что-то в нормах строительства очень сильно поменялось либо в нормах проектирования, сложно. Наверное,

об увеличении этих норм (включать при 10 градусах) можно рассматривать.

Есть социальные аспекты данного вопроса. Но если учитывать, что часть зданий у нас утеплённые, – там и при 5 градусах среднесуточной температуры ещё не холодно. А часть зданий неутеплённые, и у кого-то уже при среднесуточной температуре 10 градусов дома может быть не очень комфортно. При этом и восприятие комфорта у всех разное:

кому-то в 18 градусов комфортно, а кому-то и в 22 уже прохладно.

Поэтому так и сложились эти нормы, и нет серьёзных причин их пересмотра. Несколько раз поднимались различные общественные мнения. Единственное, что планируется, если наши теплоисточники станут немножко лучше и появится возможность сокращать эти сроки, то мы будем сокращать их.

Как стартовал отопительный сезон в Минске: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Если в течение 5 дней температура воздуха не превышает 8 градусов, включается отопление», – откуда взялись эти цифры, мы спросили в программе...
 
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