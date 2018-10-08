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5 дней при 8 градусах: откуда взялась эта норма для включения отопления и пересмотрят ли её?
Новости Беларуси. «Если в течение 5 дней температура воздуха не превышает 8 градусов, включается отопление», – откуда взялись эти цифры, мы спросили в программе
Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В какой-то мере основывалось на нормах СССР. И сказать, что у нас что-то в нормах строительства очень сильно поменялось либо в нормах проектирования, сложно. Наверное,
Есть социальные аспекты данного вопроса. Но если учитывать, что часть зданий у нас утеплённые, – там и при 5 градусах среднесуточной температуры ещё не холодно. А часть зданий – неутеплённые, и у кого-то уже при среднесуточной температуре 10 градусов дома может быть не очень комфортно. При этом и восприятие комфорта у всех разное:
Поэтому так и сложились эти нормы, и нет серьёзных причин их пересмотра. Несколько раз поднимались различные общественные мнения. Единственное, что планируется, если наши теплоисточники станут немножко лучше и появится возможность сокращать эти сроки, то мы будем сокращать их.
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Новости Беларуси. «Если в течение 5 дней температура воздуха не превышает 8 градусов, включается отопление», – откуда взялись эти цифры, мы спросили в программе...
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