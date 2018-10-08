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Отключат ли отопление, если не успели заключить договор на теплоснабжение?

09.10.2018 15:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Весь сентябрь на подъездах минчан висели объявления, что жильцы должны заключить договоры на оказание услуг по теплоснабжению. Что делать тем, кто не заметил этого сообщения, рассказываем в программе «Большой город».

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Надо понимать, что любая услуга оказывается в рамках какого-то договора. При этом отопление и горячее водоснабжение относятся к основным услугам ЖКХ, поэтому они обязательно предоставляются. И не можем отключить услуги, если у кого-то нет соответствующего договора. Поэтому теплоснабжением будут обеспечены все: вне зависимости – есть договор или нет его. Но

гражданское право подразумевает наличие договора. Поэтому его нужно заключить в кратчайшие сроки.

Вообще срок был установлен – 1 октября. Если кто-то не заключил, то желательно это сделать в ближайшее время.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Весь сентябрь на подъездах минчан висели объявления, что жильцы должны заключить договоры на оказание услуг по теплоснабжению. Что делать тем,...
 
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