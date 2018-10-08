|
Отключат ли отопление, если не успели заключить договор на теплоснабжение?
Новости Беларуси. Весь сентябрь на подъездах минчан висели объявления, что жильцы должны заключить договоры на оказание услуг по теплоснабжению. Что делать тем, кто не заметил этого сообщения, рассказываем в программе
Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Вообще срок был установлен – 1 октября. Если кто-то не заключил, то желательно это сделать в ближайшее время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Весь сентябрь на подъездах минчан висели объявления, что жильцы должны заключить договоры на оказание услуг по теплоснабжению. Что делать тем,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)