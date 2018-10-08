ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ваши батареи регулируются вручную? Почитайте, на какой уровень нужно ставить в начале отопительного сезона

09.10.2018 15:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Отопительный сезон в Беларуси стартовал. Мы спросили гостя в студии в программы «Большой город» Дмитрия Плашкова, есть ли какие-то инструкции на первые дни для жильцов новостроек, где температура батареи может регулироваться вручную.

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Есть система автоматической подачи тепла на дом в целом. А на начало отопительного сезона лучше поставить на максимальную пропускную способность прибора теплоснабжения. Но если температура не будет комфортной, можно и снизить. В новых домах стоят современные приборы, которые дают возможность регулировать.

Автоматические системы будут подстраиваться под потребителя.

Заполнение систем отопления химически обессоленной водой производится с 10 по 20 сентября. И в этот период уже нужно, чтобы все системы отопления были открыты. Чтобы их заполнить и чтобы не было сбоев при включении. Надо понимать, что при включении отопления включаются и пиковые районные котельные. Увеличивается расход оборотной воды,

а это не простая вода, а подготовленная – химически обессоленная вода.

Поэтому, если батареи либо закрыты, либо включены на минимальный проток, то система могла быть не заполненной. И при этом ухудшается гидравлический режим в начале отопительного сезона. А это, в свою очередь, даёт задержку подачи тепла потребителю.

Как стартовал отопительный сезон в Минске: «Большой город»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отопительный сезон в Беларуси стартовал. Мы спросили гостя в студии в программы «Большой город» Дмитрия Плашкова, есть ли какие-то инструкции на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как стартовал отопительный сезон в Минске: «Большой город»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика