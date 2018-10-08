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Ваши батареи регулируются вручную? Почитайте, на какой уровень нужно ставить в начале отопительного сезона
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Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Заполнение систем отопления химически обессоленной водой производится с 10 по 20 сентября. И в этот период уже нужно, чтобы все системы отопления были открыты. Чтобы их заполнить и чтобы не было сбоев при включении. Надо понимать, что при включении отопления включаются и пиковые районные котельные. Увеличивается расход оборотной воды,
Поэтому, если батареи либо закрыты, либо включены на минимальный проток, то система могла быть не заполненной. И при этом ухудшается гидравлический режим в начале отопительного сезона. А это, в свою очередь, даёт задержку подачи тепла потребителю.
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Ваши батареи регулируются вручную? Почитайте, на какой уровень нужно ставить в начале отопительного сезона
Новости Беларуси. Отопительный сезон в Беларуси стартовал. Мы спросили гостя в студии в программы «Большой город» Дмитрия Плашкова, есть ли какие-то инструкции на...
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