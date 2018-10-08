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Как стартовал отопительный сезон в Минске: «Большой город»
Новости Беларуси. Самая «горячая» новость этой недели. В столице включили отопление. После социальных объектов – больниц, школ, детских садов – долгожданное тепло пришло в жилые дома. Не сразу, поэтапно. За тем, как прогревается Минск, следила съёмочная группа программы «Большой город».
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Новости Беларуси. Самая «горячая» новость этой недели. В столице включили отопление. После социальных объектов – больниц, школ, детских садов – долгожданное тепло...
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