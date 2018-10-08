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Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН
Новости Беларуси. 9 октября во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко принимал заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сейчас возглавляет контртеррористическое управление.
Потому основной темой беседы стала, конечно, безопасность в регионе, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. В ходе встречи речь шла не только о глобальном, но и личном.
Владимир Воронков всё детство проводил в Беларуси, его отец – уроженец Шкловского района.
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Региональная безопасность, борьба с терроризмом и роль Беларуси в ООН. Александр Лукашенко встретился с заместителем генсекретаря ООН
Новости Беларуси. 9 октября во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко принимал заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, сообщили в...
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