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«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO

09.10.2018 15:03 — Разное | СТВ  
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Новости России. Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина приняла решение уйти из группы.

Видеообращение к поклонникам исполнительница опубликовала в Instagram. Зрителям девушка посвятила четыре ролика, в которых поделилась своими эмоциями.

Ольга Серябкина отметила, что для нее это очень сложное решение – с одной стороны она остается в MALFA и будет полноценно заниматься своим проектом MOLLY, а с другой – она уходит из группы, которая является частью ее.

Ольга Серябкина:
Я не знаю, как решиться говорить сейчас, но я точно знаю, что должна. Я ухожу из SEREBRO. Это очень сложное решение, но я его приняла, потому что поняла, что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться. И я очень хочу, чтобы вы знали об этом сейчас, от меня – первыми, а не в последнюю очередь. Это очень сложно сейчас, потому что я не знаю, что будет потом, потому что я всю жизнь была в SEREBRO, я была с самого первого дня основания группы и для меня SEREBRO очень много значит.

«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
Фото: instagram.com/serebro_official

В нынешнем составе группа будет до 2019 года. «SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью».

Ольга Серябкина:
Мне кажется, что у меня по венам течет серебряная кровь. И сегодня тот момент, когда я решилась об этом сказать. Само решение было принято недавно. Я поговорила с Максом с командой и сказала честно, что чувствую. Они меня поддержали, я очень надеюсь, что вы меня тоже поддержите. Но я говорю сейчас об этом вам заранее, потому что впереди у нас много концертов. И  я надеюсь на наши встречи.

«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
Фото: instagram.com/serebro_official

Сейчас артистка записывает альбом для MOLLY и параллельно работает над материалом для нового SEREBRO.

Ольга Серябкина:
Я навсегда буду часть того, что мы вместе создавали. Потому что во все тексты, что я писала, я вкладывала всю свою любовь, все свои чувства. И это останется. Но дальше точно все будет круто, потому что так должно быть, потому что SEREBRO должно жить вечно. Мы много работаем над новым материалом для девчонок, уже без меня. Хотя я не представляю, как это будет без меня. Я вообще не знаю, я как будто начинаю все заново и не знаю, как это будет. Очень волнуюсь и я надеюсь, что вы поддержите и меня, и SEREBRO.

«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
Фото: instagram.com/serebro_official

В конце поста девушка добавила, что «SEREBRO – ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет». Ольга также поблагодарила слушателей и зрителей за вдохновение и поддержку.

В середине сентября у еще одного женского коллектива появилась новая солистка.

У«ВИА Гры» новая солистка. Состав группы теперь выглядит вот так: фотофакт (читать далее).

 
 
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Новости России. Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина приняла решение уйти из группы. Видеообращение к поклонникам исполнительница опубликовала в Instagram. Зрителям...
 
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