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«У меня по венам течёт серебряная кровь». Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO
Новости России. Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина приняла решение уйти из группы.
Видеообращение к поклонникам исполнительница опубликовала в Instagram. Зрителям девушка посвятила четыре ролика, в которых поделилась своими эмоциями.
Ольга Серябкина отметила, что для нее это очень сложное решение – с одной стороны она остается в MALFA и будет полноценно заниматься своим проектом MOLLY, а с другой – она уходит из группы, которая является частью ее.
Ольга Серябкина:
В нынешнем составе группа будет до 2019 года. «SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью».
Ольга Серябкина:
Сейчас артистка записывает альбом для MOLLY и параллельно работает над материалом для нового SEREBRO.
Ольга Серябкина:
В конце поста девушка добавила, что «SEREBRO – ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет». Ольга также поблагодарила слушателей и зрителей за вдохновение и поддержку.
В середине сентября у еще одного женского коллектива появилась новая солистка.
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Новости России. Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина приняла решение уйти из группы. Видеообращение к поклонникам исполнительница опубликовала в Instagram. Зрителям...
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