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На «Дожинках» в Пуховичском районе искра от салюта попала в глаз ребенку. У него ожог

09.10.2018 15:54 — Разное | KYKY  
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В субботу, 6 октября, в агрогородке Голоцк Пуховичского района проходили «Дожинки». С утра до вечера работали торговые ряды и разные развлечения, а заканчивался день салютом. Но, как рассказала местная жительница Ирина KYKY, последние залпы были такие сильные, что искры начали падать на людей вдали – одна искра попала в глаз ее трехлетнему ребенку, и теперь у него ожог первой степени, а на следующее утро в больнице сделали операцию. Сейчас он в порядке, восстанавливается после инцидента.

«Вечером была организована дискотека в клубе и салют. Мы с детьми пошли только на салют. Когда он начался, толпа пошла на зеленую зону, которая не была ограждена. Мы стали позади основной кучи люди, чтобы спокойно за детьми наблюдать. Мне показалось, что достаточно далеко стояли от салюта».

По ее словам, самые последние залпы салюта были очень мощные – искры от них долетали до толпы. Но, как сказала Ирина, основную толпу впереди не задело, а все полетело назад. «Эти огненные хлопья начали падать на землю прямо под нас. И одна искра попала прямо в глаз ребенку. Я за секунду его подхватила и помчалась в сторону клуба – к умывальнику. Кто-то упал на землю, какая-то девочка в панике побежала к матери. А люди, что стояли впереди, не видели этого, их не задело».

Ирина рассказала, что в клубе сначала глаз ребенка был черным. Она начала промывать холодной водой – глаз более-менее в порядке. На помощь прибежала милиционер, нашла кипяченую воду и салфетки. Скорой помощи почему-то не было, ее вызвали пожарные либо милиционер – этого нюанса Ирина не помнит. 

«Доставили нас в четвертую городскую больницу, провели обследование. Сказали, что много инородных дел. В 12 часов провели операцию под общим наркозом. Ожоги на лице у ребенка, обожжены ресницы», – продолжила Ирина. Лечение продолжается, но в целом, по ее словам, обошлось.

KYKY позвонил Алексею Нестеровичу, начальнику Пуховичского районного отдела по ЧС. Он сказал, что лично об этой ситуации не знает, но пообещал уточнить информацию и ответить позже. Новость будет дополняться.

 
Теги: Новости
 
 
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В субботу, 6 октября, в агрогородке Голоцк Пуховичского района проходили «Дожинки». С утра до вечера работали торговые ряды и разные развлечения, а заканчивался...
 
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