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Детские мультфильмы: контролировать нельзя разрешить

09.10.2018 15:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Детские мультфильмы: контролировать нельзя разрешить
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Современные мультфильмы не только развлекают, но и развивают, донося до ребенка знания об окружающем мире в понятной и привлекательной форме. Мультипликация даже делает весьма успешную попытку развивать детский эмоциональный интеллект, о котором сегодня не говорит разве что ленивый.

Детские мультфильмы: контролировать нельзя разрешить Снимут ли продолжение мультфильма про попугая Кешу?

Контролировать детский контент приходится очень осторожно, так как к запрещенному всегда повышенный интерес. Кто-то из родителей выступает категорически против Микки-Мауса, а кто-то против озорной Маши и ее Медведя. Самая благая задача ограничений — защитить ребенка от неподходящего возрасту контента. Многие преследуют и другие цели, ведя борьбу с ранней близорукостью и расстройствами сна.

Встречается и вовсе тоталитарное отношение к современной мультипликации. Мало кто из родителей не пытался подсунуть своему малышу старую добрую советскую мультипликацию, но если ребенку предложить выбор, то он предпочтет диснеевских героев и другой более подходящий времени мультипликационный контент. Достаточно взглянуть на мультфильмы, находящиеся на вершинах многочисленных рейтингов, чтобы убедиться в расстановке приоритетов. В топе «Щенячий патруль», «Маша и Медведь», «Лунтик», «Свинка Пеппа», «Клуб Винкс» и тому подобное.

Однако родителям стоит полагаться не только топы и рейтинги, но и обратить внимание на более нишевые продукты, которые вряд ли доберутся до центральных каналов, но вполне могут понравиться детям. Но каким бы качественным не был мультипликационный контент, не он должен составлять основной дневной «рацион» ребенка.

 
 
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В последние годы детское телевидение предлагает действительно качественные продукты, хотя родителям по-прежнему приходится быть строгим цензором для своих...
 
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