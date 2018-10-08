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12 октября Лукашенко и Путин снова проведут переговоры один на один
09.10.2018 15:52 — Разное | Ежедневник
фото: teleskop-by.org
Встреча состоится в Могилеве, куда президенты прибудут для участия в Форуме регионов.
Как сообщает пресс-служба Кремля, "перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу".
Тема Форума регионов – «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». По традиции на мероприятии будут присутствовать руководители парламентов, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов власти представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.
Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Сочи 21 сентября. О конкретных итогах встречи российская сторона официально не сообщала. В свою очередь, Александр Лукашенко рассказал, что переговоры были «тяжелыми и конструктивными» и длились более шести часов.
Наиболее острыми во взаимоотношениях союзниц сегодня являются вопросы о налоговом маневре в нефтяной отрасли России, поставках белорусской мясо-молочной продукции, пограничном контроле на российско-белорусской границе.
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Встреча состоится в Могилеве, куда президенты прибудут для участия в Форуме регионов.
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