12 октября Лукашенко и Путин снова проведут переговоры один на один

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Встреча состоится в Могилеве, куда президенты прибудут для участия в Форуме регионов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу".

Тема Форума регионов – «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». По традиции на мероприятии будут присутствовать руководители парламентов, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов власти представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Сочи 21 сентября. О конкретных итогах встречи российская сторона официально не сообщала. В свою очередь, Александр Лукашенко рассказал, что переговоры были «тяжелыми и конструктивными» и длились более шести часов.

Наиболее острыми во взаимоотношениях союзниц сегодня являются вопросы о налоговом маневре в нефтяной отрасли России, поставках белорусской мясо-молочной продукции, пограничном контроле на российско-белорусской границе.