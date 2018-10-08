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Польское тюнинг-ателье готовит шестиколесный пикап на основе Mercedes X-класса

09.10.2018 16:13 — Разное | Tut.by  
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Фирма Carlex Design со штаб-квартирой в Польше анонсировала новый проект — в компании начались работы над шестиколесным вариантом пикапа Mercedes X-класса.


Пока поляки обнародовали лишь несколько компьютерных изображений переделанного пикапа, пока известного под обозначением Exy 6×6 Concept. Судя по ним, пикап получит весьма устрашающую внешность. Пакет переделок помимо добавления третьей оси будет включать основательно переработанный передок с новым бампером со встроенной лебедкой и крупными воздухозаборниками по бокам, дополнительную светодиодную оптику на крыше, внушительные накладки на колесных арках и переоформленную заднюю частью грузового отсека (откидной борт, например, получил крупную рельефную X-образную вставку).


О технике пикапа в Carlex Design пока хранят молчание. В настоящее время самая мощная версия X-класса оснащается трехлитровым турбодизелем с отдачей 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.

О том, когда будут готовы первые клиентские шестиколесные пикапы Exy 6×6, в компании также не сообщают.

 
 
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