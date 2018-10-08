|
Польское тюнинг-ателье готовит шестиколесный пикап на основе Mercedes X-класса
Фирма Carlex Design со штаб-квартирой в Польше анонсировала новый проект — в компании начались работы над шестиколесным вариантом пикапа
Пока поляки обнародовали лишь несколько компьютерных изображений переделанного пикапа, пока известного под обозначением Exy 6×6 Concept. Судя по ним, пикап получит весьма устрашающую внешность. Пакет переделок помимо добавления третьей оси будет включать основательно переработанный передок с новым бампером со встроенной лебедкой и крупными воздухозаборниками по бокам, дополнительную светодиодную оптику на крыше, внушительные накладки на колесных арках и переоформленную заднюю частью грузового отсека (откидной борт, например, получил крупную рельефную X-образную вставку).
О технике пикапа в Carlex Design пока хранят молчание. В настоящее время самая мощная версия X-класса оснащается трехлитровым турбодизелем с отдачей 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.
О том, когда будут готовы первые клиентские шестиколесные пикапы Exy 6×6, в компании также не сообщают.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть колес для пикапа? Это мы уже видели на Gelandewagen. Теперь есть шанс заиметь брутальный "шестиколесник" по цене немного ниже, если польское тюнинг-ателье доведет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)