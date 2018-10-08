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Правила покупки машин в автохаусах и комиссионках хотят поменять

09.10.2018 15:10 — Разное | Myfin  
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Правила покупки машин в автохаусах и комиссионках хотят поменять
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В частности, в проект изменений указа включен пункт, который разрешает расчеты за отчуждаемые транспортные средства только в безналичной форме.

«Проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме», – отмечается в документе.

Как подчеркивается в обосновании к проекту нового указа, документ разрабатывается «в целях совершенствования порядка продажи транспортных средств и расчетов между юрлицами, индивидуальными предпринимателями и физлицами за отчуждаемые транспортные средства».

Там также сказано, что, по информации МВД, в последнее время в Беларуси участились случаи сбыта транспортных средств с поддельными регистрационными документами, измененными идентификационными номерами, а также автомобилей, находящихся в розыске.

По результатам оценки обстоятельств сбыта и приобретения таких авто органами внутренних дел, как правило, констатируется, что транспортное средство фактически было продано неустановленным лицом и за наличные деньги. А уже во время регистрации в ГАИ приобретенного авто устанавливается, что машина была похищена, а документы на нее поддельные.

 
 
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