"Я пережил боль, страх, разочарование". Как подготовиться к росту бизнеса — опыт Максима Спиридонова



Максим Спиридонов. Фото: probusiness.io

Те, кто хочет развивать бизнес, должны быть готовы к серьезной личностной трансформации, психологической эволюции — убежден Максим Спиридонов, генеральный директор «Нетология-групп», автор YouTube-канала «Заметки предпринимателя».

Выступая на форуме «Бизнес Будущего-2018», Максим проанализировал собственный опыт работы на разных стадиях бизнеса — от первой идеи до развития компании стоимостью в десятки миллионов долларов. И откровенно рассказал, к каким изменения надо быть внутренне готовым, чтобы противостоять стрессам, где искать энергию и силы.

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь )

— Боль, страх, надежды, разочарования — я переживал все это, создавая каждый из своих проектов. Я прошел цикл жизни бизнеса, который проходили многие. Сегодня «Нетология-групп» — это 12 направлений. По оценкам Forbes, мы входим в число 20 самых дорогих компаний рунета и стоим $ 72 миллиона. Не могу назвать точную цифру, но в 2016 году выручка «Нетологии» была около $ 5−6 миллионов. Мы удваиваемся ежегодно, и, надеюсь, что в 2018 году будет то же самое.

Итак, что позволяет предпринимателю расти? Моя версия — это готовность и способность меняться, личностная трансформация.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Представим, что у нас есть «врощенные», как части тела, шоры, которые определяют степень нашего представления о мире. И вот каждый этап такой трансформации — некое раздвигание шор и расширение картины мира. Я проходил самые болезненные трансформации раза 3−4 в своей жизни.



Фото: probusiness.io

Я не то чтобы считаю себя психологом. Я, скорее, увлекающийся, «нахватавшийся», начитавшийся книг любитель. Но все, что происходит со мной в бизнесе, я пропускаю через рефлексию. Давайте попробуем «прожить» разные состояния бизнеса и представить, как именно мыслит, смотрит на мир, на бизнес, на общество предприниматель на разных фазах развития компании.

Стадия идеи

Когда в тебя что-то «посеялось» (по аналогии с зерном в земле. — Прим. «Про бизнес») — появляется желание, вера в то, что вы можете построить, создать лучший в мире продукт. Это дает энергию, это драйвит. Если это ваш первый проект, это еще и дополнительный адреналин: «Неужели и я могу заниматься бизнесом? Черт возьми! Невероятно!»



Данные: презентация Максима Спиридонова

Вот как видит предприниматель свои ключевые задачи:

Психология работы с командой: прекрасные люди, братья и сестры. Чаще всего ты очень лично к ним относишься, очень тесно с ними сотрудничаешь и общаешься, мечтаешь вместе

Представление о клиенте: тоже прекрасные люди, и кажется, что они только и ждут твоего продукта

Представления о потенциальных партнерах: чудесная публика, которая мечтает сделать с тобой коллаборацию, как только появится твой чудесный продукт.

Как правило, маркетинг отсутствует, поскольку предприниматель не понимает, что он нужен. Продажи либо отсутствуют, либо в самом зачаточном состоянии: опять-таки кажется, что прекрасный продукт сам себя продаст.

Что происходит на следующей стадии

Когда идея все-таки «выходит» в жизнь, наши иллюзии сталкиваются с реальностью. В моей практике не было случая, когда эта корректировка не была бы болезненной. В конце концов, по-человечески обидно, что ты ожидаешь реакции от мира на то, что появляется благодаря тебе и твоей команде. А мир довольно равнодушен.

Чтобы каким-то образом «пробить» место под солнцем и возможность для твоего нового проекта, необходимы значительные усилия. Чаще всего с первого раза в мишень ты не попадаешь. В лучшем случае попадаешь близко.



Данные: презентация Максима Спиридонова

Дальше ключевая задача в голове предпринимателя (если он не сдался и не оказалось, что продукт вообще не состоятельный) в том, чтобы быстро внести коррективы в продукт. То есть, столкнувшись с реальностью, он понимает, чего именно клиенты от него ждали.

Представление о психологии бизнеса, о клиентах, например, корректируется. Понимаешь, что клиент, в общем-то, не очень тебя и ждал. «Елки-палки, ничего себе, а я-то думал, что клиент кинется с распростертыми объятиями»: начинается раздвигание шор.

Психология работы с командой тоже очень сильно меняется. В этот момент, как правило, ты обнаруживаешь, что братья-сестры не очень однородны по степени родства. Есть посильнее, есть послабее, кто-то вообще балласт.

Растущий малый бизнес

Если вам удалось пройти через эти истории — это значит, что преодолен этап, когда ошибки в продукте были не фатальны и поправлены, продукт «зашел». Возникает самый, наверное, приятный, романтический этап жизни. Кажется, что ты самый крутой. Есть реально существующие довольные потребители, и кажется, что весь мир развернулся в твою сторону. Потом оказывается, это не совсем так и бороться придется еще очень и очень долго. Но в момент, когда возникает этот этап, им полезно насладиться. Ты нашел то самое место под солнцем для проекта, пусть пока оно еще маленькое и имеет опасность «схлопнуться». Но ты это сделал — и это круто!



Данные: презентация Максима Спиридонова

Вот как в этот момент расширяется картина мира:

Предприниматель считает, что важно занять максимально большое пространство рынка, он начинает мыслить категорией рынка более объективно. То есть лучше понимает клиента, возможности, шире понимает рынок.

Начинает думать о том, что такое масштабирование и понимает, что оно возможно. Ты вдруг осознаешь, что в мире существуют большие деньги, и эти деньги можно привлечь. И если эти деньги, как рычаг, использовать для роста проекта, скорость может увеличиться значительно. Здесь я хочу предостеречь вас: есть риск, что поиск инвестиций станет смыслом жизни бизнеса. И компания в итоге окажется «на игле».

Средний бизнес

Здесь начинается некое испытание: возникает необходимость в построении конвейера, определенной фабрики. Появляются вопросы: как сделать, чтобы фабрика, оставаясь эффективной, не бюрократизировалась, как сделать так, чтобы там не умирала предпринимательская инициатива, не умирала жизнь, чтобы продолжала толкать вперед компанию. Это большая проблема.



Данные: презентация Максима Спиридонова

И в этот момент ключевые задачи — формирование, уточнение и воспитание команды. Если говорить с точки зрения психологии, в этом моменте и проверяется, насколько взрослым человеком является предприниматель, насколько он способен эффективно находить, растить и воспитывать людей, которые потом и становятся теми, кто этот бизнес развивает дальше.

Очевидно, что вслед за средним бизнесом есть крупный, в котором возникают другие психологические ментальные конструкции, но поскольку пока мы находимся в среднем, не берусь судить об этом. Но знаю, что это нечто новое, другое, некий стеклянный потолок, который мне придется преодолеть как человеку, который намерен развивать компанию до значительных масштабов.

Как справляться со страхом и становиться лучше

Что делать, чтобы эти «стеклянные потолки» — эмоциональные нагрузки, которые возникают по мере продвижения, по мере роста вашего бизнеса, — не «плющили», не убивали, а заставляли изменяться, становиться лучше?



Фото: probusiness.io

Найдите смысл. Повторю уже не раз сказанные мысли о том, что деньги — это плохой мотиватор при работе «вдолгую». Я проходил истории, когда на счет падали сотни тысяч и миллионов. Но поверьте, это не сильно вас поменяет. Более того, часто это вводит в тупик — оказывается, что это не то осуществление мечты, которое ты представлял.

Поэтому и нельзя делать мечтой достижение какого-то количества денег на банковском счету. Работать «вдолгую» мотивирует что-то большое. Я для себя формулирую задачи и цели, как «создать нечто большее, что радикально повлияет на окружающую среду». В моем случае это не так сложно: образовательные компании влияют на людей, люди влияют на среду, и получается такой хороший эффект домино. И чем лучше я создам образовательные продукты, чем более эффективен и активен будет мой бизнес, тем более позитивно я повлияю на эту среду.

Полюбите кризисы. Скорость роста прямо пропорциональна той боли, которую вы испытываете в это же время. Поэтому желательно найти в себе силы полюбить кризисы.

Не скажу, что делаю это идеально, но все-таки я научился принимать каждую новую проблему со знаком плюс. Я даже представляю себе пульт дистанционного управления с такими большими кнопками «+» и «-» на громкости. И я представляю, что нажимаю «+». Например, ушел ключевой топ-менеджер. Отлично. Нажимаю кнопку «+», потому что если анализировать, его уход, возможно, означает освобождение места для кого-то более сильного. Упало какое-то направление бизнеса, упала динамика роста — отлично. Есть возможность погрузиться и посмотреть, что там происходит с продуктом.

Как видите, любовь к кризисам или по крайней мере принятие кризисов — штука стратегически важная.



Фото: probusiness.io

Работайте со страхом. Если говорить коротко, жизнь растущего бизнеса — это работа со стрессом, это работа со страхом. И чем более эффективны вы будете, чем меньше это будет вас «подгребать» под себя, тем сильнее это будет вас укреплять. Ну, и тем больше шансов, что вы дойдете до своей цели.

Способность держать удар — тоже о стрессе и о страхе. Когда меня спрашивают, что нужно делать, чтобы преодолеть сложности, и ответить нужно коротко, я говорю: занимайтесь спортом и медитацией. Спорт развивает тело и помогает держать его в тонусе, а медитация развивает способность фокусироваться и помогает преодолевать стрессовые истории и различные психологические проблемные моменты.

Развивайте эмпатию. Роль коммуникации нельзя переоценить. Я часто говорю своим топ-менеджерам, что хороший руководитель — это не самый умный парень в комнате. Это самый взрослый парень в комнате. Это человек, который способен понять психологический контекст каждого, находящегося в коммуникации, понять общий контекст группы и суметь, как взрослый человек, успокоить, либо подбодрить, зарядить энергией, либо разозлить и направить на какое-то свершение, состязание с конкурентом. Эмпатические качества — способность понимать, чувствовать людей — критически важны.

Найдите наставника. Если вам удастся найти человека, который заметно сильнее вас, проходил подобный путь и готов быть вашим ментором, это большая удача. Я очень рекомендую сделать усилие в этом направлении, если вы этого не делали, поскольку многие вещи, многие грабли, которыми вы получаете по голове, можно преодолеть. Помощь наставника — это ускорение собственного пути и определенное смягчение обстоятельств, которые возникают по его ходу.