Побочные эффекты. Академик РАН Юрий Бузиашвили - об опасности КТ и таблеток

Замдиректора Института кардиохирургии им. Бураковского НМИЦССХ им. Бакулева РАН Юрий Бузиашвили:

О том, на чьи деньги лечить пожилых

- Я тут недавно общался с одним богатым человеком, представителем национальности, которая известна своим особенно чутким отношением к старикам и родственникам. У них дети исторически содержат родителей, в том числе и обеспечивают их пожилые годы. Удивился этой особенности, а он в ответ - а как же иначе: мы знаем, что добро, сделанное сегодня постаревшим отцу или матери, будет возвращено нам нашими детьми, и передаём это из поколения в поколение. Или вот в Китае до недавних пор большинству вообще не платили пенсии, обязывая молодых содержать родителей. По-моему, это нормально.

Я вырос в Грузии и за 15 лет жизни там никогда не видел и не слышал о домах престарелых или детдомах - их там не было. Обязательство обеспечивать стариков и детей там во все времена выполнялось неукоснительно. Пусть с оскоминой, пусть порой без радости, но выполнялось. Потому что наряду с правительственными наградами там существовала ещё и людская молва. Россия больше Грузии, но, мне кажется, и здесь такое сарафанное радио очень бы помогло. Нужно, чтобы каждый понимал, насколько недопустимо бросить своего старика или ребёнка. Вот нам в пример часто ставится европейская культура. А откуда она возникла? Это выкристаллизовывалось веками, человек там с пелёнок усваивал: перед едой надо мыть руки, неудобно говорить громко в присутствии окружающих, а мусор следует бросать в мусорное ведро. Потому вместо пенсионной реформы, которая сейчас взбудоражила всю Россию, я бы ввёл обязанность для молодых отвечать за своих родителей. Пусть банки выдают беспроцентный кредит тем, кто берёт деньги для лечения отца, для ухода за матерью, под названием «Дети - родителям». Нам просто необходимо изменить нынешнюю вопиющую ситуацию с никому не нужными стариками, с брошенными детьми.

О бесплатной медпомощи

- Бесплатного в мире нет ничего. Даже самая бескорыстная материнская любовь имеет свою тяжесть обременения для ребёнка в будущем. И всё на Земле имеет свою цену, простите меня за прагматичность. Я знаю столько случаев, когда ради спасения себя, ребёнка, близкого человек продавал последнее жильё, всё имущество… Потому призываю всех: копите!

О положении врача в СССР и России

- Вот бесплатная медицина в СССР на чём была построена? Врач не был уважен правительством оплатой его труда, все это знали, и был такой негласный закон: побывал у врача, он тебя вылечил, будь добр, как-то - подарком, хотя бы словами - скажи «спасибо». Но и сегодня врач не уважен. Он бесправен перед законом, перед больным, официально относится к сфере медицинского обслуживания. То есть приравнен к работнику химчистки. Но разве врач - это обслуга?!

Единственное, что вдохновляло и заставляло советских медиков работать на совесть, - это то, что их работа была врачеванием. А значит, она не имела последнего часа работы, последнего больного. В СССР врачи свою врачебную функцию выполнили с лихвой: защитили страну от эпидемий, вакцинировали детей, снизили детскую смертность, повысили уровень жизни в плане долголетия. Выполнили все функции медицины, часто не имея аппаратуры, современных лекарств, методов лечения. Зато они имели главное - уважение общества. И если за столом сидело 100 человек, но один из них был медиком, это сразу придавало высочайший статус торжеству.

А сегодня врач обездолен, бесправен, им можно, извините, пренебречь, его можно купить, его можно: «Эй, ты!» - подозвать. Увы, но часть медиков сама заслужила такое отношение. Потому что современная частная медицина сродни Дикому Западу, где единственная цель - нажива.

О том, почему хорошая медицина в важна не только бедным, но и богатым

- Я - сын частнопрактикующего врача. Он до 73 лет вёл огромную практику. В Западной Грузии не было семьи, кто бы его не знал. Отец принимал на дому, ездил за город, в деревни, и ни разу не назвал цену приёма - сколько давали, с тем и уходил. Помню, он осматривает пациента, а мама из-за двери шепчет: «Они очень бедные, ни в коем случае денег не бери». И не брал, а часто давал бесплатно лекарства. Понимаете, даже боевой генерал, когда приходит к врачу со своей хворью, настолько ему верит, что красный бант на усы готов завязать, если это будет предписано. И если вас пальчик беспокоит, то уже никакая политика Трампа или дело Скрипалей не интересуют. Знаете, есть такой глупый советский анекдот - подсудимого спрашивают: «Почему ты убил человека?» А он в ответ: «Жить мешал». Когда жить что-то мешает, всё остальное становится неинтересным. И это накладывает на врача очень большие моральные обязательства.

Если нет здоровья, всё остальное не нужно - ни обеспеченность, ни власть, ни слава. Обречённые люди готовы на всё. Потому частная медицина должна быть обязательно, но при этом государственная медицина должна быть оплачиваемой. Статус врача необходимо поднимать, а медиков защищать. И это в интересах как всего общества, так и отдельных чиновников. Да, многие богатые люди имеют возможность вылететь на личном самолёте для лечения в Швейцарию, Америку, куда угодно. Но в любом остром случае - инфаркт, инсульт, ДТП - время лимитировано, долететь уже никуда никто не успеет. Потому в интересах каждого иметь хорошую медицину здесь, элементарно чтобы спасти свою жизнь.

О том, почему количество младшего медперсонала - нянечек и санитарок - за последние годы по статистике уменьшилось втрое

- Недавно в кабинете разбил стакан, вызвал санитарку, чтобы убрала. Входит женщина неопределённого возраста с совершенно отсутствующим взглядом. Разговорились. Оказалось, 35 лет, трое детей, муж не работает, единственный в их населённом пункте комбинат закрылся, на дорогу она тратит по 2,5 часа в одну сторону. Вот от этой санитарки, которая входит в число персонала больницы, можно потребовать улыбки и доброго отношения? Она должна всем, а ей-то кто-нибудь что-нибудь должен?

С другой стороны, вот чем объяснить то, что самая бесправная санитарка в самой заштатной больнице, получающая 13 тысяч рублей, готова каждого пациента пожалеть и приголубить?! Ну вот как ей на всё это сердца, души, профессионализма хватает?!



Количество младшего медперсонала - нянечек и санитарок - за последние годы уменьшилось втрое. Фото: Shutterstock.com

Почему лечиться в Германии лучше, чем в России

- Почему в Германию едут лечиться? Что - медицина там лучше? Да нет же! Пока не будет общей заинтересованности, пока государство не выделит денег, пока малый бизнес не будет выпускать катетеры, кровати, другое медицинское оборудование, импортозамещение, о котором сейчас столько говорят, не охватывает всего необходимого. Я - академик, захожу в перевязочную в Германии, и глаза разбегаются. Там для каждой манипуляции свой лейкопластырь! Реабилитацию возьмите - у нас в стране её бесплатной, как таковой до недавних пор не было. А Германия вся покрыта сетью реабилитационных клиник! При этом государственные и частные центры абсолютно конкурентоспособны - просто кто-то работает на государственную медицину, кто-то на частную.

О необходимости очень осторожно относиться к таким современным методам медицины, как КТ, и радиоизотопным методам обследования

- Есть такая болезнь - «синдром альпиниста»: спустившись с гор, человек так набрасывается на еду, что умирает от переедания. Вот и с нашей медициной произошло нечто подобное: компьютерные томографы закуплены, работают во многих местах. Что такое компьютерная томография? это 120 рентгеновских снимков. А ко мне приходят больные, которые за три месяца сделали её 3-4 раза. Считайте, они побывали в Хиросиме и Чернобыле одновременно. Ведь сегодня любой врач имеет возможность отправить пациента на КТ, он и посылает. А для больного это, представляете, как здорово сознавать - побывал на компьютерной томографии! И мало кто из врачей думает о его будущем. Ведь что такое облучение? Резкое ослабление иммунитета и провоцирование различных заболеваний. КТ должна выполняться строго по показаниям, не чаще, чем раз в 3-6 месяцев.



Частое КТ без показаний - это прямая дорога к снижению иммунитета. Фото: АиФ / Эдуард Кудрявицкий

О том, почему приём таблеток сравним с химиотерапией

- Всей западной медициной, как и вообще всем миром, управляют деньги. А самые большие деньги - в распоряжении фармкомпаний. Потому я убеждён: миром управляют фармкомпании. Это колоссальный бизнес, который сопоставим по обороту с наркотиками, оружием, нефтью и газом. И чем занимаются эти медицинские гиганты? Безусловно, они работают над новыми препаратами, но также они делают всё возможное, чтобы их продукцию покупали. Это - нормально, бизнес, ничего личного. Дело здравого человека принимать решения за себя лично. А для этого важно понимать: каждая таблетка - это очень концентрированный химический состав. Грубо говоря, спрессованные 2 кг травы, пусть и очень полезной. Нет таблетки, которая не имела бы обратной стороны - воздействуя или на желудочный тракт, или на психику, или на мочевыводящую систему и т. д. Любой приём медикаментов обязательно имеет свои за и против. Потому приём таблеток я не могу назвать иначе, чем химиотерапия.

О вреде профессионального спорта

- С точки зрения здоровья он неполезен безусловно. Нормальная физиологическая нагрузка - это ходьба, плавание. Всё остальное - искусственное и рано или поздно принесёт больше вреда, чем пользы.

О новом методе лечения, который называется «шунтированием без шунтирования», и почему он не внедряется повсеместно

- Этот метод научно называется «неинвазивная контрпульсация». Его в США и в Европе оплачивает и муниципальная, и федеральная страховка. То есть он официально признан, хотя пока применяется редко. Причина в том, что в сердечно-сосудистую хирургию и кардиологию вложены триллионы долларов, которые должны быть окуплены. Данный же метод гораздо более щадящий, менее затратный, но не даёт мгновенного эффекта. Потому пациент нередко предпочитает лечь под нож, оздоровиться сразу, не думая о пусть мизерном, но проценте смертности и осложнениях. Интересно, что в древнем Китае семейному врачу платили до тех пор, пока пациент здоров. Заболел, всё - финансирование прекращается. Вот правильный подход! И этот новый метод - это принцип омоложения, потому что улучшает кровообращение всех органов выше малого таза, а организм выглядит ровно так, как кровоснабжаются его жизненно важные органы - мозг, сердце, печень, почки, выделительная система, гастроэнтерология и т. д. В какой степени любой из этих органов пропитан сосудами, так он себя и чувствует, так себя и чувствует организм в целом. Но возьмём обычного среднестатистического пациента. У него ишемическая болезнь сердца. Вы ему говорите: я тебя вылечу. Только нужно терпение и здоровый образ жизни, тогда через 6-8 месяцев у тебя всё будет хорошо. А напротив стоит хирург в маске, за ним - операционная с аппаратурой за 2 млн долларов, и он тоже убеждает: я тебя вылечу не через 8 месяцев, а сейчас, уже через неделю ты вернёшься после операции домой и будешь и дальше жить - не тужить. Он говорит, но пациент не прислушивается, что у такой операции возможны осложнения. Человек так устроен, что ему легче пойти под нож, чем согласиться на длительное оздоровление. Увы.