Чему Ярослав Романчук учит Николая Ладутько?

А недавно Ладутько сделал совместное фото с сопредседателем кампании «Говори правду» Татьяной Короткевич. В социальных сетях шутят: еще немного и Ладутько объявит о своих президентских амбициях.





-- На самом деле мы с Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей сотрудничаем очень давно – лет 15, -- рассказал «Белорусскому партизану» Ярослав Романчук. – И Николай Ладутько, который недавно возглавил этот союз, сказал, что будет поддерживать национальную платформу бизнеса, это хороший проект. Он хотел познакомиться с людьми, войти в тему. Пару дней, конечно, он присматривался. А потом освоился и вроде бы влился в коллектив.





Николай Ладутько прекрасно знает все проблемы и несуразицы системы госуправления. Но он человек крайне осторожный, особенно что касается принятия решений. И ему непросто, может, иной раз даже озвучить сегодня другую позицию, ведь он все время был по ту сторону баррикад. Но я вижу, что он осваивается. К тому же вокруг него хорошие, грамотные ребята, отличные юристы. И ему есть с кем советоваться. А решения в союзе принимает не он лично, а коллегиально. Так что было бы желание работать!





Мы с ним общались вполне нормально. Но хороший человек – это ведь не аргумент! Премьер-министр Сергей Румас, например, тоже хороший человек. Председатель Совета по развитию предпринимательства и первый вице-премьер Александр Турчин – тоже хороший человек. Но толку от этого? Им весомые аргументы нужны для изменения экономического курса, для принятия серьезных решений.





Поэтому у меня нет больших надежд на то, что Николай Ладутько в ближайшее время станет революционером. Ему минимум год нужен, чтобы осмотреться, стать своим. Но серьезно трансформировать свои взгляды за это время он действительно может.







