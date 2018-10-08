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Главный ММА-журналист разнес UFC за лицемерие вокруг драки команд Хабиба и Конора

09.10.2018 15:49 — Разное | Партизан  
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Ариэль Хельвани, самый мощный журналист, рассказывающий об ММА, стал гостем шоу Дэна Патрика и должен был спокойно обсудить итоги турнира UFC 229.

Но вместо этого разнес промоушен за двуличие и странное освещение драки после боя Хабиба и Конора. Под конец включения по телефону он уверенно добавил, что Нурмагомедову за скандал в Лас-Вегасе ничего не будет.


 
Ариэль Хельвани и боец Чейл Соннен на UFC 229

О бое

Получился хороший, захватывающий бой. Все ведь понимали, что там произойдет. Если бы меня спросили до боя, я бы так и сказал: победит Хабиб, все решит борьба. Некоторые были удивлены защитой и сдачей Конора, но тут сказались две главные проблемы Конора, о которых мы знали: борьба и кардио.

Хороший или плохой это был вечер для UFC

Это был невероятный вечер для UFC. Не слушайте тех, кто говорит, что для промоушена все сложилось плохо. Дэйна Уайт сидел в образе расстроенного папочки, он говорил, что всеми расстроен. Но если бой будет повторен через полгода, то все эти кадры будут использованы для промо. Кто-то говорит, что Хабиба могут лишить пояса, но нет, ничего такого не будет. Да, его могут оштрафовать, могут выписать дисквалификацию месяцев на 6. Но давайте не забывать, что он и дерется каждые 6-9 месяцев, не раньше.

Для UFC это был второй турнир по билетной выручке (рекордный в штате Невада), судя по всем данным, будут побиты все рекорды по PPV-трансляциям. Для компании это был потрясающий вечер.

Что будет с Конором

Макгрегор всегда мечтал о 9-значной сумме за бой в ММА. На прошлой неделе я спросил его, насколько он близок к цели, и он ответил, что уже на полпути. 50 миллионов – это не близко к гонорару за бой с Мэйвезером, но если бы 5 лет назад мне сказали, что кто-то получит за один бой в UFC 50 миллионов долларов после всех доплат (включая PPV), я бы назвал этого человека главным лгуном на планете. Не думаю, что даже весь ростер UFC получает 50 миллионов в сумме. Так что для Конора вечер тоже получился успешным.

Макгрегор не скрывается, не уходит в темное помещение. Он уже хочет реванша и понимает, что это тоже большие деньги.

Большая проблема UFC

Ведущий Дэн Патрик: Когда началась драка после боя, камера уходила все дальше и дальше – вместо того чтобы показывать это как продолжения события, они удалились от происшествия. Я был очень удивлен. Все происходит прямо перед вами, а камера – наверху.

Хельвани: Вот за это я тебя и люблю. Ты умен, уловил и понял это, в отличие от большинства. Знаешь, почему все работает так? Потому что это как государственное телевидение. UFC продюсирует и контролирует весь контент. Они не хотят, чтобы вы видели закулисье. Моя претензия к освещению событий в UFC одна и та же уже многие годы: организация неискренняя, скрытная.

Например, год назад меня очень напрягла ситуация с Алджамейном Стерлингом, который пережил брутальный нокаут и не мог подняться 10 минут. Они вообще его не показывали, потом никак не сообщали о его состоянии и выходе из клиники. Это лишь маленький пример закрытости и нечестности.

Они хотят, чтобы вы видели только то, что они хотят вам показать. Именно поэтому они не показали, что случилось в октагоне и в зале, а вместо крупного плана ушли так далеко в сторону, как только возможно. Чтобы вы увидели как можно меньше. Мне это не нравится.

В 2018 году вещатели должны показывать UFC-ивенты так же, как показывают игры NFL, NBA и других лиг. К сожалению, пока этого нет. Потому что весь продакшн контролирует UFC. Именно поэтому я не удивлен всем тем, что случилось. И очень рад, что об этом говоришь ты.

Они не хотят, чтобы вы это увидели. Кто-то выходит после годичной дисквалификации за стероиды, но они не рассказывают реальную историю, а просто говорят, что человек не бился год.

Мне не нравилось, когда в апреле некоторые люди говорили, что история с нападением на автобус – срежиссированная. В воскресенье вы могли увидеть, насколько это личная история для обоих бойцов. Но то, как промоушен все презентует, как он скрывает правду, становится большой проблемой. В 2018 году аудитория уже достаточно умна. Можно заметить, что камера уходит от места событий.

О наказании Хабиба

Атлетическая комиссия Невады как-то накажет Хабиба. Может, будет штраф. Может, будет дисквалификация. Но его точно не лишат титула и не выгонят.

Дэйна говорил: все, кто вошел в октагон и участвовал в драке, больше никогда не войдут в ростер UFC. Но у меня вопрос: почему? Вы ведь не убрали никого после Бруклина (в апреле там было совершено нападение на автобус с бойцами – Tribuna.com), а там были ваши люди, они бросали разные вещи в автобус. Если так, то вы не можете убирать людей сейчас.

Сейчас все хотят кого-то обвинить: Хабиба – за прыжок за пределы октагона, спарринг-партнера Конора – за крики и провокации, спарринг-партнера Хабиба – за удар по Конору. Но виноваты-то все. Все, кто участвовал в этом с апреля по октябрь, виноваты. Все внесли свою часть в это событие, это видно по раскрутке. Были слова про религию, были слова про семью, про российскую политику.

Но без сомнений: все эти фрагменты будут очень активно использоваться для продажи реванша (если он состоится).



 
 
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Ариэль Хельвани, самый мощный журналист, рассказывающий об ММА, стал гостем шоу Дэна Патрика и должен был спокойно обсудить итоги турнира UFC 229.
 
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