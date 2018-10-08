Забастовка на Гомельщине: колхозники протестуют против увольнения руководителя

Свободе одна из доярок, Валентина. «Районная власть уволила нашего директора; у нас никто не спросил, причин не объяснили. Мы против», — пояснилаодна из доярок, Валентина.





Открытое акционерное общество «Некрашинский» 19 лет возглавлял Василий Лоханский. Доярки и механизаторы хвалят его.





«Лучшего чем он нет руководителя. Он для нас старался. У нас в колхоз едут из других деревень работать. Мы будем горой стоять за своего директора, отказываемся выходить на работу, пока его не вернут», — заявила Валентина.





К сельчанам приехал председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов Сергей Заричный.













«Он нас уговаривает выйти на работу. Но причины увольнения директора нам не объясняют. Человек столько лет отработал здесь — и так его растоптать», — возмущается доярка.





По ее словам, сейчас в Волосовичы приехали представители Октябрьского райисполкома и милиции, но к людям они не подходят. «Они прячутся за баней. Сидят в своих автомобилях. Нет, чтобы выйти и поговорить с нами, объяснить ситуацию», — добавила Валентина.













В Октябрьском райисполкоме ответили, что знают о ситуации и «разбираются», но также не назвали причин увольнения директора.





В районной газете «Красный Октябрь» неоднократно выходили статьи, в которых директора ОАО «Некрашинский» хвалили, а хозяйство называли одним из лучших в районе.