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Забастовка на Гомельщине: колхозники протестуют против увольнения руководителя

09.10.2018 15:42 — Разное | Партизан  
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9 октября доярки и механизаторы ОАО «Некрашинский», жители деревни Волосовичи Октябрьского района Гомельской области не вышли на работу.

Забастовка на Гомельщине: колхозники протестуют против увольнения руководителя
«Районная власть уволила нашего директора; у нас никто не спросил, причин не объяснили. Мы против», — пояснила Свободе одна из доярок, Валентина.

Открытое акционерное общество «Некрашинский» 19 лет возглавлял Василий Лоханский. Доярки и механизаторы хвалят его.

«Лучшего чем он нет руководителя. Он для нас старался. У нас в колхоз едут из других деревень работать. Мы будем горой стоять за своего директора, отказываемся выходить на работу, пока его не вернут», — заявила Валентина.

К сельчанам приехал председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов Сергей Заричный. 



«Он нас уговаривает выйти на работу. Но причины увольнения директора нам не объясняют. Человек столько лет отработал здесь — и так его растоптать», — возмущается доярка.

По ее словам, сейчас в Волосовичы приехали представители Октябрьского райисполкома и милиции, но к людям они не подходят. «Они прячутся за баней. Сидят в своих автомобилях. Нет, чтобы выйти и поговорить с нами, объяснить ситуацию», — добавила Валентина.



В Октябрьском райисполкоме ответили, что знают о ситуации и «разбираются», но также не назвали причин увольнения директора.

В районной газете «Красный Октябрь» неоднократно выходили статьи, в которых директора ОАО «Некрашинский» хвалили, а хозяйство называли одним из лучших в районе.

 
 
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9 октября доярки и механизаторы ОАО «Некрашинский», жители деревни Волосовичи Октябрьского района Гомельской области не вышли на работу.
 
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