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Северинец: Я готов стать белорусским Пашиняном
Павел Северинец в интервью Радио «
- Хочу сделать важный акцент. Постоянно звучит, что это «президентская кампания», — сказал Павел. — На самом деле лидер, которого выдвинут правоцентристы — и, возможно, это будет основной демократический лидер — он может быть как лидером участия, так и лидером бойкота.
Есть условия, и их довольно много, при которых это будет не просто кампания участия. Если изменится ситуация — здоровье главы государства, внутренние причины, иностранное давление, социальные потрясения — то понадобится раскрученный лидер, как Пашинян в Армении.
И поэтому тот, кто будет готов к этим неожиданным событиям, кто будет подготовлен в плане видения, в личном, программном плане, в плане отклика на потребности людей — он и станет победителем.
- Вы готовы к этой роли?
- Я готов к этой роли. Иначе бы я не выдвигался, — сказал Павел Северинец.
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Павел Северинец в интервью Радио «Свабода» ответил на вопрос о едином кандидате на следующих президентских выборах.
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