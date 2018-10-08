Белоруска попала в число лучших технологических предпринимателей Европы

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Соосновательница и глава компании Verv Любовь Пашковская вошла в «Топ-50 женщин- технологических предпринимателей из Европы», составленный Forbes.

Любовь Пашковская отмечена в категории «Потребительские технологии», пишет TUT.BY . Компания Verv, соосновательницей которой Любовь стала в 2013 году, является разработчиком мобильных приложений для ходьбы, бега и упражнений. По словам Пашковской, годовой доход проекта сейчас составляет 30 млн долларов.

До ухода в собственный бизнес Любовь Пашковская руководила направлением мобильной разработки в компании Viaden.

При составлении топ-50 Forbes учитывал три показателя: лидерство (должность в компании или отрасли), финансовое воздействие (прибыль компании или продукта), а также общее влияние (оценивается индивидуально).