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Белоруска попала в число лучших технологических предпринимателей Европы
09.10.2018 16:30 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Соосновательница и глава компании Verv Любовь Пашковская вошла в «Топ-50 женщин- технологических предпринимателей из Европы», составленный Forbes.
Любовь Пашковская отмечена в категории «Потребительские технологии», пишет
До ухода в собственный бизнес Любовь Пашковская руководила направлением мобильной разработки в компании Viaden.
При составлении топ-50 Forbes учитывал три показателя: лидерство (должность в компании или отрасли), финансовое воздействие (прибыль компании или продукта), а также общее влияние (оценивается индивидуально).
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Соосновательница и глава компании Verv Любовь Пашковская вошла в «Топ-50 женщин- технологических предпринимателей из Европы», составленный Forbes.
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