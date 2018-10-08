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«Горячая линия» УВД как профилактика пьянства
09.10.2018 — Разное | Лоевский край
С 1 по 12 октября на территории Лоевского района проводится комплекс мероприятий по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции и самогоноварения.
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С 1 по 12 октября на территории Лоевского района проводится комплекс мероприятий по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции и...
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