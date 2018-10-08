«Горячая линия» УВД как профилактика пьянства

С 1 по 12 октября на территории Лоевского района проводится комплекс мероприятий по предотвращению незаконного оборота спиртосодержащей продукции и самогоноварения.

ВНИМАНИЕ!

На базе дежурной части УВД Гомельского облисполкома действует «горячая линия», по которой вы можете сообщить о фактах незаконного производства и продажи алкогольной продукции и наркотических веществ, нарушений общественного порядка, распития спиртного в общественных местах.

Телефон «горячей линии»: (8-0232) 46-44-44.

Телефоны Лоевского РОВД: (8-02347) 4-02-29, GSM (+37529) 608-47-02.